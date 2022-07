Le prix ApeCoin est optimiste avec les yeux fixés sur 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin remonte contre toute attente, réduisant l’écart à 6,50 $.

La nouvelle d’une nouvelle fonctionnalité de jalonnement a suscité l’enthousiasme dans la communauté, d’où les perspectives à 10 $.

Les données en chaîne de Santiment montrent un sentiment pondéré négatif, ajoutant de la crédibilité aux perspectives haussières.

Le prix d’ApeCoin était parmi les rares crypto-monnaies à devenir haussier après le krach boursier de juin. Sa reprise s’est poursuivie sans se laisser décourager, la rupture ultime de la fourchette de résistance entre 4,20 $ et 5,30 $ ouvrant la voie à des gains qui pourraient réduire l’écart à 10 $, avant la fin de la semaine.

Les chances ont évolué en faveur d’une tendance haussière durable lorsque ApeCoin a annoncé son intention de soutenir le jalonnement. Le jalonnement est un processus par lequel les utilisateurs verrouillent leurs jetons dans la blockchain pour sécuriser le réseau. En retour, ils reçoivent un taux annualisé, considéré comme un revenu passif. ApeCoin a déclaré à ses utilisateurs via Twitter que :

«Le jalonnement est important pour notre communauté et quelque chose que nous devons bien faire. Nous prévoyons qu’un système de jalonnement robuste sera lancé cet automne… Nous finalisons actuellement les détails qui serviront de base à une mise à jour plus large de nos progrès conformément aux AIP-21 et 22. »

Le prix d’ApeCoin correspond progressivement à 10 $

Le prix ApeCoin s’échangeait à 6,48 $ au moment de la rédaction de cet article alors qu’il était assis au-dessus de la longue moyenne mobile exponentielle (EMA). Un coup d’œil à la hausse met en lumière la barrière à 7 $, susceptible de retarder la montée attendue à 10 $.

D’autre part, l’indice de mouvement directionnel (DMI) sur le graphique de huit heures affiche un signal positif. Tant que le -DI reste au-dessus du +DI, le prix de l’ApeCoin maintiendra probablement la tendance haussière intacte.

Graphique APE/USD sur huit heures

L’indicateur SuperTrend semble suivre le prix d’ApeCoin tout en renforçant l’influence haussière croissante, comme expliqué dans le graphique ci-dessus. Un signal d’achat envoyé le 17 juillet implique que les acheteurs ont le dessus. Cette perspective restera inchangée à moins que la SuperTrend ne bascule au-dessus du prix APE et ne change la couleur du vert au rouge.

D’autre part, les dernières données en chaîne de Santiment cimentent le mouvement imminent du prix d’ApeCoin à 10 $. Le graphique ci-dessous met en évidence le sentiment pondéré à -0,691, ce qui n’est que quelques points au-dessus du niveau le plus bas de juillet. À titre de comparaison, notez historiquement que l’APE a augmenté de plus de 65% entre le 14 et le 22 juillet après que cette métrique soit tombée à -0,72.

Sentiment pondéré ApeCoin (total)

Deux résultats devraient occuper le devant de la scène dans les prochains jours. Soit le prix d’ApeCoin dépasse 7 $ et comble l’écart à 10 $, soit il faiblit et se fissure grâce au support à long EMA et reteste le support à 6 $ et 4,40 $, respectivement.