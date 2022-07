Le copieur de Dogecoin obtient un tapis tiré qui chute de 99% du jour au lendemain | Cryptomonnaie

TeddyDOGE, un imitateur de Dogecoin, s’est fait tirer dessus et a perdu 99,5 % de sa valeur du jour au lendemain.

Une société de sécurité blockchain a identifié l’événement comme un tapis mou – 10 000 BNB et 2 millions de BUSD ont été volés au protocole.

Les analystes notent que les baissiers prennent le contrôle du prix Dogecoin, poussant la pièce meme plus bas.

Alors que Dogecoin avait du mal à récupérer ses pertes, le copieur TeddyDOGE s’est fait tirer le tapis, un type d’escroquerie dans laquelle les développeurs travaillant sur la blockchain drainent les pools de liquidités du projet. PeckShield, une société de sécurité blockchain, a identifié un tapis doux sur TeddyDOGE. TEDDY a perdu 99% de sa valeur du jour au lendemain.

Le copieur de Dogecoin TeddyDOGE attaqué

PeckShield, une société de sécurité blockchain, a identifié une traction de tapis sur TeddyDOGE. L’imitateur de Dogecoin est un échange multifonctionnel qui intègre l’échange, la transaction, le portefeuille, la ferme et le graphique, selon son site officiel.

La société a identifié l’événement comme un tirage au sort, avec 10 000 BNB et 2 millions de BUSD volés. TEDDY a connu une baisse de 99,5 % de sa valeur quelques heures après l’événement et se situe actuellement à 0,00000047 $.

Tapis doux à tirer sur TeddyDOGE

Les développeurs de Dogecoin ont mis en garde les investisseurs contre les imitateurs de la pièce meme. TeddyDOGE est l’un des nombreux imitateurs; RenDoge, Dogeelon, EtherDoge sont les autres sur le réseau Ethereum.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur Dogecoin

Les analystes pensent que les traders contrôlent le prix du Dogecoin et que l’actif est susceptible de chuter. Les analystes ont évalué la possibilité que le prix du Dogecoin sorte de sa ligne de tendance pluriannuelle. Dogecoin a entamé une tendance à la baisse en mai 2021 ; depuis lors, la pièce meme a du mal à s’en sortir, malgré plusieurs tentatives.

0,082 $ est un niveau de résistance clé pour la pièce meme sur son chemin pour sortir de la tendance baissière. Dogecoin doit récupérer ses pertes des deux dernières semaines et franchir la résistance immédiate à 0,079 $ avant de passer à la suivante à 0,082 $. Pour plus d’informations et les tendances du prix de Dogecoin, regardez la vidéo ci-dessous :