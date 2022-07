Le meilleur plan de marché baissier ? « Un optimisme sans faille pour l’avenir », déclare le PDG de la fintech | Cryptomonnaie

Alors que de nombreux vétérans de la cryptomonnaie donnent un large éventail de conseils et de stratégies sur le marché baissier, certains optent pour une approche plus simple : l’optimisme. Être résilient et positif pendant cette période est très important, selon Jeremy Almond, PDG de Paystand, une fintech de paiements B2B.

Almond a déclaré à Cointelegraph que la meilleure façon de planifier pendant l’hiver crypto pour les entreprises est d’avoir ce qu’il appelle une « compréhension brutale des faits » et un « optimisme implacable pour l’avenir ». Il a expliqué que :

« En tant qu’entreprise, vous voulez toujours être résilient en cas de difficultés, mais aussi optimiste quant au monde que nous créons. »

Le PDG a déclaré que les entreprises devaient être celles qui mettaient en œuvre la vision. Pour cette raison, Almond a déclaré qu’ils devaient être préparés, affirmant que les meilleures entreprises sont celles qui sont résilientes et durables.

L’exécutif de Paystand a également mis en évidence les données qui montrent que la crypto atteindra 1 milliard d’utilisateurs dans les années à venir. Selon Almond, la crypto est là pour rester, et les entreprises qui restent concentrées sortiront du marché baissier avec de meilleurs produits et services. En comparant l’hiver crypto au crash des dot-com, le PDG a expliqué que :

« Les entreprises qui ont survécu, prospéré et grandi étaient celles qui ont construit de vrais produits et services, mais faisaient partie d’un mouvement plus large qui a été un changement dans notre entreprise et notre société. »

Almond a souligné qu’il est bien préférable pour les entreprises de se concentrer sur la création de valeur pour leurs clients au lieu de se soucier constamment du prix d’une pièce.

Interrogé sur les licenciements dont l’industrie a été témoin récemment, le PDG de Paystand a déclaré que l’industrie avait besoin de plus d’entreprises pour lesquelles les développeurs peuvent travailler. Ceci afin que les développeurs puissent utiliser leur créativité au profit de la société. L’exécutif a noté que ceux qui ont le plus d’impact attireront naturellement les talents. Il a expliqué que :

« Sur ce marché, les meilleurs développeurs iront aux meilleures entreprises qui ont le plus d’impact réel sur les entreprises et les consommateurs. »

Enfin, le PDG a encouragé ceux qui se sentent pessimistes pendant le marché baissier à faire un zoom arrière. « Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’industrie du tout. Il n’y avait qu’une poignée de passionnés », a déclaré Almond. Il a exhorté la communauté à examiner les progrès réalisés par l’industrie de la blockchain au cours des 10 dernières années et les nombreux produits qui sont en cours de construction, comme la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).