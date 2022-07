Trois raisons pour lesquelles Ethereum Classic est un géant endormi | Cryptomonnaie

Vitalik Buterin a pris la parole lors de la conférence communautaire Ethereum, demandant aux utilisateurs de passer à Ethereum Classic pour une preuve de travail.

Ethereum devrait commencer la migration de son réseau principal du mécanisme de consensus de preuve de travail vers la preuve de participation en septembre 2022.

Buterin se réfère à Ethereum Classic comme la chaîne Ethereum « originale » avec une communauté accueillante.

Vitalik Buterin a commenté Ethereum Classic et sa communauté dans son récent discours à la Ethereum Community Conference. Le co-fondateur du plus grand réseau altcoin a affirmé qu’ETC est la chaîne Ethereum d’origine et conserve la blockchain avant l’attaque.

Ethereum Classic est l’Ethereum original

Lors de la conférence EthCC, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a parlé de la transition tant attendue de la preuve de travail à la preuve de participation. La communauté Ethereum a été surprise par la recommandation de Buterin de la chaîne rivale Ethereum Classic.

Buterin a réaffirmé que ses commentaires ne sont pas une blague et qu’il pense qu’Ethereum Classic est la chaîne Ethereum originale qui n’a pas changé après l’attaque.

En 2016, une application sur la blockchain Ethereum (connue sous le nom de The DAO) a été piratée pour 3,6 millions d’éther (ETH), d’une valeur d’environ 50 millions de dollars US en 2016. Il y avait environ 72 millions d’ETH en circulation à l’époque, et 5 % de tous L’ETH existant a été volé. Ethereum Classic a choisi de préserver la chaîne d’origine et de poursuivre la perte de l’ETH volé, cependant, Ethereum a choisi de bifurquer la chaîne et d’effacer l’attaque afin de rétablir l’intégrité des parties concernées.

Plusieurs développeurs et géants de l’écosystème Ethereum faisaient partie du public, et l’événement était significatif pour la communauté. Buterin a plaisanté sur les membres du public souhaitant annuler le point de vente. Buterin a reconnu que la preuve de travail est un modèle préféré par une partie de la communauté Ethereum, et pour ces membres, Ethereum Classic est un bon refuge.

Buterin a dit :

Il existe plusieurs blockchains, comme Ethereum Classic (ETC), qui est l’Ethereum d’origine. Qui n’a pas trahi la vision [do projeto] lors de la fabrication d’une fourchette [por causa] of The DAO, est une communauté accueillante, et je pense qu’ils accueilleront certainement les fans de Proof-of-Work.

ETC a dépassé ETH en gains hebdomadaires

Avant le discours de Buterin sur la preuve de travail en tant que modèle et recommandation à la communauté de passer à Ethereum Classic, l’altcoin avait déjà dépassé l’ETH en gains hebdomadaires. Par conséquent, il est devenu évident qu’en cas d’échec ou de problèmes de la fusion, la communauté dispose d’Ethereum Classic sur lequel se rabattre avec le même mécanisme de consensus que celui utilisé par Ethereum depuis sa création.

Un argument clé de la communauté Ethereum est que la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a pas encore révélé comment elle traite Ethereum. Une fois que la position de la SEC sur Ethereum devient claire, si l’ETH est traité comme une sécurité après sa transition vers la preuve de participation, les détenteurs seront éligibles à un dividende sur les pièces pré-minées qui se trouvent dans les portefeuilles de l’équipe.

Cela en fait une incitation lucrative pour la communauté Ethereum à détenir l’ETH après la fusion, en attendant l’action du régulateur.

Le retournement d’Ethereum pourrait devenir réel avec la fusion

Vivek Raman, un chercheur d’Ethereum, est convaincu que la prochaine transition de l’altcoin vers la preuve de participation alimentera le flippening. Ethereum sera en mesure de prendre le relais de Bitcoin en tant que principale crypto-monnaie.

Raman a déclaré à Cointelegraph dans une interview exclusive :

Ethereum a, uniquement d’un point de vue économique et en raison de l’effet du choc de l’offre, une chance de renverser Bitcoin.

Un analyste prédit une probabilité de rallye de 35% dans Ethereum Classic

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, a évalué la tendance des prix d’Ethereum Classic et a prédit une hausse de 35 % à 32,62 $. Girimath prédit que l’ETC atteindra 32,62 $ dans deux conditions spécifiques.

Le rival d’ETC, Ethereum, envisage un nouveau test à 2 000 $

Les analystes de Netcost-Security ont fait valoir qu’Ethereum est susceptible de retester 2 000 $. Le rival d’Ethereum Classic a un potentiel haussier et se prépare pour un rallye :