Bitcoin : un atterrissage d’une semaine après un shoot up | Cryptomonnaie

Bitcoin a augmenté de 5,3% au cours de la semaine dernière, terminant près de 22 300 $. Cependant, la dynamique intra-semaine de la crypto-monnaie n’est pas si rose, car une tendance à la baisse modérée est revenue sur le marché depuis le 20 juillet. Ethereum a également baissé pendant la majeure partie de la semaine mais a ajouté 6,6 % à la fin, à 1525 $.

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, est revenue à 1009 milliards de dollars au moment de la rédaction, bien qu’elle ait atteint 1082 milliards de dollars au cours de la première moitié de la semaine dernière. L’indice de domination de Bitcoin a chuté de 0,5 point de pourcentage à 41,5 % au cours de la même période.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a augmenté de 10 points à 30 pour la semaine et est passé à la « peur » de la « peur extrême ».

Bitcoin a raté une opportunité de se consolider au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, et pour la sixième séance de négociation consécutive, il a encerclé cette courbe à la baisse.

Bitcoin a décollé comme une fusée lundi et mardi derniers, mais a connu une douce descente depuis.

C’est un signal significatif que la tendance baissière reste dominante et que la plupart des acteurs actifs s’en tiennent à la stratégie de « vente à la hausse ». La survente technique a déjà été supprimée, il n’y a donc rien pour dissuader les baissiers d’une nouvelle attaque.

Les acteurs du marché à moyen terme devraient se préparer à un nouveau test du support du mois dernier autour de 19000. Un autre succès haussier pourrait inspirer les acheteurs. Mais il vaut toujours la peine de prêter attention à la performance des actions. S’ils continuent à fondre, les gros soutiens ne tiendront pas le coup.

Selon Citigroup, la phase aiguë de désendettement et de panique des marchés est terminée. Selon Arcane Research, les grandes institutions ont vendu plus de 236 000 bitcoins depuis le 10 mai, pour une valeur de plus de 5,4 milliards de dollars.

La liquidation des garanties BTC par Luna Foundation Guard a été la plus importante, avec plus de 80 000 BTC vendus. Tesla s’est débarrassé de 29 060 BTC. 24 500 autres bitcoins ont été vendus par le fonds d’échange canadien Purpose BTC. Les mineurs ont vendu plus de 19 000 BTC entre mai et juin.

Boston Consulting Group, Bitget et Foresight Ventures ont présenté une étude conjointe qui estime que le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaie atteindra 1 milliard d’ici 2030.