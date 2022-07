Quelles pièces ont accumulé suffisamment de puissance pour poursuivre leur croissance ? | Cryptomonnaie

Le dernier jour de la semaine, les traders ont pris l’initiative car toutes les 10 premières pièces sont à nouveau dans la zone verte.

BTC/USD

Le cours du Bitcoin (BTC) a augmenté de 6,29% au cours des 7 derniers jours.

Graphique BTC/USD par TradingView

Du point de vue à moyen terme, Bitcoin (BTC) est sur le point de se fixer au-dessus de la barre des 22 400 $. De plus, le pouvoir des vendeurs s’accompagne d’un volume élevé, ce qui indique qu’il y a de fortes chances de voir une nouvelle hausse la semaine prochaine.

Dans l’ensemble, surmonter le niveau susmentionné pourrait être une condition préalable à un mouvement à la hausse vers la zone des 24 000 $ la semaine prochaine.

Bitcoin se négocie à 22 525 $ au moment de la presse.

DOGE/USD

DOGE a surperformé Bitcoin (BTC), puisqu’il a augmenté de 6,72 % cette semaine.

Graphique DOGE/USD par TradingView

Malgré la hausse, DOGE se négocie latéralement car le taux se situe au milieu du canal large entre le support à 0,04978 $ et la résistance à 0,07759 $. Le faible volume confirme qu’aucune des deux parties n’est prête pour un mouvement brusque. La croissance n’est possible que si DOGE revient à la barre des 0,07 $ et s’y corrige.

DOGE se négocie à 0,06789 $ au moment de la presse.

SHIB/USD

SHIB a connu la plus forte croissance sur la liste d’aujourd’hui, le prix ayant grimpé de près de 7 % au cours de la semaine dernière.

Graphique SHIB/USD par TradingView

SHIB a fait une fausse cassure du niveau de résistance local à 0,00001297 $. Tant que le taux est inférieur, les baissiers ont tendance à être plus puissants que les haussiers. Dans ce cas, le scénario le plus probable est une consolidation de l’ordre de 0,000011 $ à 0,0000012 $ afin que les acheteurs puissent obtenir plus de pouvoir pour un autre déménagement.

SHIB se négocie à 0,00001167 $ au moment de mettre sous presse.