Les projets Stablecoin ont besoin de collaboration, pas de concurrence: fondateur de Frax | Cryptomonnaie

Les projets Stablecoin doivent adopter une approche plus collaborative pour accroître la liquidité de chacun et l’écosystème dans son ensemble, déclare Sam Kazemian, le fondateur de Frax Finance.

S’adressant à Cointelegraph, Kazemian a expliqué que tant que « la liquidité des pièces stables augmentera proportionnellement les unes aux autres » grâce à des pools de liquidités partagés et des systèmes de garantie, il n’y aura jamais de véritable concurrence entre les pièces stables.

Le stablecoin FRAX de Kazemian est un stablecoin algorithmique fractionnaire avec des parties de son approvisionnement soutenues par des garanties et d’autres parties soutenues de manière algorithmique.

Kazemian a expliqué que la croissance de l’écosystème stablecoin n’est pas un « jeu à somme nulle » car chaque jeton est de plus en plus entrelacé et dépend des performances de l’autre.

FRAX utilise les pièces USD de Circle (USDC) comme une partie de sa garantie. DAI, un stablecoin décentralisé maintenu par le protocole Maker, utilise également l’USDC comme garantie pour plus de la moitié des jetons en circulation. Alors que FRAX et DAI continuent d’augmenter leur capitalisation boursière, ils auront probablement besoin de plus de garanties USDC.

Cependant, Kazemian a souligné que si un projet décide d’en déverser un autre, cela pourrait avoir des effets négatifs sur l’écosystème.

« Ce n’est pas une chose populaire à dire, mais si Maker abandonnait son USDC, ce serait mauvais pour Circle à cause du rendement qu’ils en tirent. »

L’USDC est la clé

Les trois principales pièces stables actuelles par capitalisation boursière dans l’ordre à partir du haut sont Tether (USDT), USDC et Binance USD (BUSD). DAI et FRAX sont tous deux des pièces stables décentralisées qui occupent les quatrième et cinquième places parmi les meilleures.

L’USDC a connu la plus forte croissance au cours de la dernière année des trois, avec une capitalisation boursière qui a plus que doublé en juillet dernier pour atteindre 55 milliards de dollars, ce qui la place presque à portée de main de l’USDT selon CoinGecko.

Kazemian estime que la prolifération de l’USDC dans l’industrie et sans doute une plus grande transparence sur ses réserves devraient en faire le stablecoin le plus précieux pour la collaboration au sein de l’écosystème.

Il a qualifié l’USDC de « projet à faible risque et à faible innovation » et a reconnu qu’il servait de couche de base pour de nouvelles innovations à partir d’autres pièces stables. Il a dit:

Nous et DAI sommes la couche d’innovation au-dessus de l’USDC, comme la banque décentralisée au-dessus d’une banque classique.

Les pièces stables Algo ne fonctionnent pas

Bien que le stablecoin FRAX soit partiellement stabilisé de manière algorithmique, Kazemian dit que les stablecoins algorithmiques purs « ne fonctionnent tout simplement pas ».

Les pièces stables algorithmiques comme Terra USD (UST), qui se sont effondrées de manière spectaculaire en mai, maintiennent leur ancrage grâce à des algorithmes compliqués qui ajustent l’offre en fonction des conditions du marché plutôt que des garanties traditionnelles.

Afin d’avoir un stablecoin décentralisé sur la chaîne, il doit avoir une garantie. N’a pas besoin d’être surgaranti comme Maker, mais il a besoin de garanties exogènes.

La spirale de la mort dans l’écosystème de Terra est devenue évidente lorsque l’UST, qui est maintenant connu sous le nom d’USTC, a perdu son ancrage.

Le protocole a commencé à frapper de nouveaux jetons LUNA pour s’assurer qu’il y avait suffisamment de jetons soutenant le stablecoin. La frappe rapide a fait baisser le prix de LUNA, maintenant connu sous le nom de LUNC, ce qui a déclenché une vente complète de jetons au détail, condamnant tout espoir de ré-ancrage.

Dans les semaines qui ont précédé le depeg UST, le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a déclaré que son projet devait soutenir de manière fractionnée le stablecoin avec différentes formes de garanties, en particulier BTC.

À la fin, même Terra s’est rendu compte que leur modèle ne fonctionnerait pas », a ajouté Kazemian, « alors ils ont commencé à acheter d’autres jetons.

Fin mai, Terra avait vendu la quasi-totalité de ses 3,5 milliards de dollars de BTC.

Terra a supprimé d’autres projets dans son sillage, y compris son collègue algo stablecoin DEI de Deus Finance, qui n’a pas non plus réussi à revenir à l’arrimage du dollar au moment de la rédaction.