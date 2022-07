Le prix du Shiba Inu écarte les perspectives haussières alors que les traders prennent le contrôle, voici la prochaine étape pour le SHIB | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre un manque d’élan haussier qui l’a repoussé à l’intérieur du fanion.

La zone de demande de 0,0000106 $ à 0,0000111 $ est le seul support valide qui se situe entre une hausse de 34 % et un crash de 22 %.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,0000095 $ déclenchera une chute libre à 0,0000082 $.

Le prix du Shiba Inu a été un altcoin relativement mauvais à échanger. La pièce meme a poussé ses utilisateurs de l’euphorie à la cupidité fin juin et à l’indécision tout au long du mois de juillet avec un tout petit peu d’espoir alors qu’elle rompait un schéma de continuation haussier.

Maintenant, le soi-disant « Dogecoin-killer » semble être sur la bonne voie pour abandonner cette perspective optimiste, faisant allusion à un scénario potentiellement baissier.

Prix ​​Shiba Inu et sa dernière ligne de défense

Le prix du Shiba Inu a franchi un fanion haussier, alias un schéma de continuation, le 18 juillet alors qu’il a augmenté de 22 % en moins de 48 heures. Cette formation technique est composée d’un mât et d’un fanion.

Pour SHIB, le mouvement explosif de 34% entre le 19 juin et le 25 juin a créé le mât et la consolidation qui s’en est suivie sous la forme de bas plus hauts et de hauts plus bas a créé un fanion.

Ce modèle prévoit une hausse de 34 % à 0,0000154 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 0,0000116 $. Après une cassure nette le 18 juillet à 0,0000116 $, SHIB a également fourni un nouveau test propre du fanion, confirmant davantage ses perspectives haussières.

En conséquence, le prix du Shiba Inu a grimpé de 14 % après avoir produit une cassure. Cependant, les forces baissières ont pris le contrôle, entraînant une inversion prématurée de ce mouvement qui a maintenant percé le corps du fanion.

Techniquement, ce mouvement diminue déjà les chances qu’une évasion atteigne sa destination ; quoi qu’il en soit, il y a encore une chance.

Étant donné que le prix du Shiba Inu teste actuellement à nouveau la zone de demande de 0,0000106 $ à 0,0000111 $, c’est le dernier espoir de l’altcoin de sauver les perspectives haussières. En supposant que les traders SHIB interviennent et défendent ce niveau, les acheteurs auront une autre chance de déclencher une accélération vers l’objectif prévu à 0,0000154 $.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la zone de demande de 0,0000106 $ à 0,0000111 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Dans un tel cas, un chandelier quotidien proche du niveau de 0,0000106 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera un mouvement vers 0,0000095 $.

Une ventilation de ce niveau déclenchera par ailleurs un crash de 22% à 0,0000083 $.