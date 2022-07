Cardano vise un objectif de 0,55 $ après un test de fumée réussi sur Vasil testnet | Cryptomonnaie

Input Output Global a publié une mise à jour hebdomadaire du développement avec les progrès réalisés sur les tests exécutés sur le testnet et le devnet de Vasil.

L’activité de développement de Cardano s’est accélérée, laissant ses concurrents Ethereum, Avalanche et Solana derrière.

Les analystes ont prédit la course de Cardano jusqu’à l’objectif de 0,55 $ dans la tendance haussière actuelle.

Le prix de Cardano est prêt à atteindre le niveau de 0,55 $ dans la tendance haussière actuelle. Les analystes ont révélé une perspective haussière. IOG a récemment publié la mise à jour hebdomadaire du développement, avec des détails sur les tests réussis menés avant le Vasil Hard Fork.

Cardano a effectué des tests réussis avant le Vasil Hard Fork

Input Output Global (IOG) a publié les mises à jour hebdomadaires sur le développement de Cardano, avec des détails sur les tests effectués sur le testnet et le devnet de Vasil. Les équipes de nœud, de grand livre et de consensus travaillent sur la prochaine version du nœud v.1.35.2 et la version apportera des améliorations et des corrections de bogues trouvées dans les versions de nœud précédentes, lors des tests de Vasil.

Mise à jour hebdomadaire du développement

L’équipe Plutus a travaillé sur l’amélioration de l’interopérabilité des registres autour des nouveaux modèles de coûts. L’équipe a travaillé sur les tests et l’amélioration de la documentation. Tous les tests exécutés sur le testnet et le devnet de Vasil ont réussi et le hard fork est sur la bonne voie.

Cardano a franchi une nouvelle étape, 1760 jours sans panne

À un moment décisif pour la communauté Cardano, la blockchain a fonctionné sans problème, sans interruption pendant 1760 jours au total. Cardano est l’une des blockchains les plus activement développées de toute l’industrie, avec l’un des plus grands nombres de commits GitHub, 350 en juin 2022.

Le rythme élevé de développement de la blockchain Cardano est lié à la popularité et à la domination sociale du réseau altcoin. Cardano offre une alternative aux développeurs de l’écosystème Ethereum, une alternative peu coûteuse et efficace avec un traitement rapide des transactions.

Cela en fait un choix lucratif pour les développeurs NFT et dApp dans l’écosystème crypto.

Les analystes prédisent que Cardano atteindra 0,55 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Cardano et prédit une remontée à 0,55 $ dans la tendance haussière actuelle de l’altcoin. Cardano a un potentiel haussier et l’altcoin est prêt à effacer ses pertes des dernières semaines.

Regardez cette vidéo pour savoir où va le prix de Cardano.