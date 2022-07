Voici pourquoi les analystes pensent que les traders prennent le contrôle de Dogecoin | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a fait plusieurs tentatives infructueuses pour sortir de la tendance à la baisse qui a commencé en mai 2021.

Binance a précisé que les jetons Dogecoin verrouillés par les utilisateurs dans le programme de jalonnement restent avec l’échange.

Les analystes affirment que les traders prennent le contrôle de Dogecoin alors que la pièce meme a du mal à franchir sa ligne de tendance pluriannuelle.

Le prix du Dogecoin a du mal à sortir de sa tendance baissière et à amorcer une reprise. Plusieurs influenceurs de la communauté Dogecoin ont récemment critiqué le programme de jalonnement de Binance, et l’échange a offert une explication.

Le prix Dogecoin est dans une tendance à la baisse qui a commencé en mai 2021

La plus grande pièce de mème de l’écosystème crypto a du mal à sortir d’une tendance à la baisse qui a commencé en mai 2021. La domination de Dogecoin est menacée par les tentatives infructueuses de l’actif crypto pour invalider la tendance à la baisse, en vain.

La semaine dernière, Dogecoin a commencé sa reprise, les traders ont pris le contrôle de la pièce meme. Les analystes s’attendaient à ce que DOGE sorte de sa résistance à long terme, mais l’élan haussier a été de courte durée.

Alors que le prix Dogecoin est supérieur de près de 6% à ce qu’il était il y a une semaine, la pièce meme continue de décevoir les détenteurs.

Binance a offert des éclaircissements sur le staking de Dogecoin

Le nouveau programme de jalonnement verrouillé de Binance pour les actifs cryptomonnaies, y compris Dogecoin, a été fortement critiqué sur le crypto Twitter. Binance a répondu aux préoccupations des utilisateurs et a fait la lumière sur le programme de jalonnement.

Un porte-parole de Binance a expliqué que,

Il n’y a pas de jalonnement en chaîne de LTC et DOGE pour la validation du réseau car ce sont des jetons sans preuve de participation. Les fonds des utilisateurs restent chez Binance, et nous avons des contrôles de gestion des risques très stricts pour assurer leur sécurité.

Les analystes notent que Dogecoin a du mal à sortir de la tendance baissière pluriannuelle

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont noté que la pièce meme est plus proche de sortir de sa ligne de tendance pluriannuelle. Dogecoin a récupéré ses pertes au cours de la semaine dernière et l’actif est maintenant prêt à sortir de la tendance baissière. Pour les objectifs de prix et plus d’informations sur la ligne de tendance, regardez la vidéo ci-dessous :