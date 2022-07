La bataille SEC contre Ripple fait rage alors que la réglementation par l’application se poursuit | Cryptomonnaie

La SEC affirme que neuf actifs numériques impliqués dans des délits d’initiés par des employés de Coinbase sont des titres.

La SEC américaine a accusé dix sociétés d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, tentant de réglementer par l’application de la loi.

Le prix Ripple a du mal à récupérer ses pertes, les analystes ont une perspective baissière sur l’altcoin.

XRP a succombé aux développements de l’affaire SEC contre Ripple et aux développements de l’écosystème cryptomonnaie, a chuté à 0,36 $. La SEC a déposé une plainte accusant dix sociétés d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, dans sa tactique de réglementation par l’application.

La réglementation de la SEC par des tactiques d’application a frappé dix sociétés de cryptomonnaie

La SEC a déposé une plainte contre dix sociétés violant les lois sur les valeurs mobilières, dont neuf émetteurs d’actifs numériques et échange de crypto. Jake Chervinsky, responsable des politiques à la Blockchain Association, a commenté la situation et condamné à la fois la conduite présumée des accusés et les tactiques injustes de la SEC pour accuser les entreprises.

21/ C’est triste mais pas surprenant de voir la SEC poursuivre ses attaques déloyales contre la crypto. Comme je l’ai dit, nous savions que la SEC prévoyait d’intensifier l’application cette année, donc je suppose que ce n’est que le début. J’espère que leur prochain mouvement ne sera pas si injuste et injuste. [end]https://t.co/G5dHIwJgvO – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 22 juillet 2022

La SEC a décidé de créer un précédent à l’échelle de l’industrie de la cryptomonnaie par le biais d’une affaire de délit d’initié et a établi une juridiction déclarant que les neuf actifs numériques en question étaient des titres non enregistrés. Il est important de noter que la SEC n’a jamais abordé ces crypto-monnaies auparavant et le régulateur fait valoir que ces actifs sont qualifiés de titres pour la première fois dans une plainte fédérale plutôt que de conseils ou d’élaboration de règles. Ces actifs sont : AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX et KROM.

Le régulateur a adopté la réglementation par une politique d’application des actifs cryptomonnaies, et par conséquent, Chervinsky fait valoir qu’il n’est pas rare d’apprendre qu’un organisme d’application a identifié une violation lorsqu’une plainte est déposée.

Chervinsky pense que non seulement le géant du paiement Ripple, mais ces dix sociétés sont également en procès.

Mise à jour de l’affaire SEC contre Ripple

Il y a eu une vague d’activités dans l’affaire SEC contre Ripple, les deux parties déposant des requêtes en réponse à la demande de la SEC de faire appel contre la décision Hinman. Ripple s’est opposé à la demande de la SEC d’un mémoire d’ouverture de 30 pages et d’un mémoire de réponse de 10 pages sur la décision Hinman.

James K Filan, avocat de la défense, a informé la communauté Ripple :

Dans le cadre de l’objection de la SEC à la décision du juge Netburn sur les documents du discours Hinman, la requête de la SEC visant à déposer un mémoire d’ouverture de 30 pages a été rejetée (limitée à 20 pages), mais sa demande de déposer un mémoire en réponse de 10 pages a été accordée.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur le prix du XRP

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix XRP et ont prédit une baisse de l’altcoin. Les analystes ont une vision baissière du XRP, estimant que l’actif pourrait avoir du mal à récupérer ses pertes. Le prix du XRP pourrait chuter au niveau de 0,31 $ dans la tendance baissière actuelle. Pour les niveaux de prix, des informations clés sur la direction que prend XRP, regardez la vidéo ci-dessous :