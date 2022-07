Ce modèle haussier terrifie les concurrents d’Ethereum avant la fusion | Cryptomonnaie

Ethereum a imprimé un modèle d’inversion haussière classique contre Bitcoin dans les semaines précédant la fusion.

Les réserves d’échange d’Ethereum ont atteint un creux de quatre mois, indiquant que la communauté se prépare à la transition vers la preuve de participation.

Les analystes ont prédit un nouveau test de 2 000 $ dans la tendance haussière actuelle d’Ethereum si Bitcoin coopère avec le sentiment du marché.

Les analystes ont observé la formation d’une formation de tasse et de poignée dans le graphique des prix ETH-BTC, avant la transition vers le mécanisme de consensus Proof-of-Stake. Ethereum a un potentiel haussier, pourrait atteindre 2 000 $ dans la tendance haussière actuelle.

La configuration graphique haussière de l’ETH / BTC indique qu’une cassure est imminente

Après avoir atteint un creux local le 13 juin 2022, le prix d’Ethereum a récupéré ses pertes et rebondi de 40 %. La paire ETH/BTC a atteint son plus haut niveau en deux mois et les analystes ont observé un schéma haussier classique dans le graphique qui prédit un rallye prolongé.

Yashu Gola, un analyste crypto de premier plan, note la formation d’une tasse et d’une poignée sur le graphique ETH / BTC à plus court délai depuis la semaine dernière. Un modèle de tasse et de poignée apparaît lorsque le prix d’un actif chute et rebondit dans une reprise en forme de U, semblable à une tasse. Lorsque les tendances de prix de l’actif baissent à l’intérieur d’un canal descendant, cela s’appelle une poignée.

Une fois que la paire ETH/BTC a récupéré ses pertes et atteint le même niveau qu’avant la baisse, le schéma est résolu.

Tableau des prix ETH-BTC

Tom Bulkowski, un investisseur chevronné, affirme que le modèle de tasse et de poignée a un taux de réussite de 61 % pour atteindre son objectif de profit. Fait intéressant, la formation du modèle de tasse et de poignée dans le graphique ETH/BTC s’est accompagnée d’une baisse des réserves d’ETH sur les bourses, un autre indicateur d’un rallye de l’altcoin.

Les réserves de change d’Ethereum ont atteint leur plus bas niveau en quatre ans

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Glassnode, le solde Ethereum entre les bourses a atteint son plus bas niveau en quatre ans. Le total des ETH détenus sur les bourses restait inférieur à 20 millions au 22 juillet.

Solde Ethereum entre les bourses

La dernière fois que les soldes Ethereum sur les bourses ont atteint ce niveau, c’était en juillet 2018, il était de 19,93 millions. Il est probable que les investisseurs retirent l’ETH des échanges, en prédiction de la fusion. La transition de la preuve de travail à la preuve de participation est un événement clé dans le parcours d’Ethereum pour réduire les coûts de transaction et augmenter l’évolutivité.

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum a mentionné la probabilité de 100 000 transactions par seconde après la fusion.

Les analystes prédisent une course jusqu’à 2 000 $ dans la hausse des prix d’Ethereum

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Ethereum et prédit un nouveau test du niveau de 2 000 $. Le graphique des prix ETH / BTC a révélé une tendance haussière et les analystes pensent qu’une cassure de l’altcoin est probable. Pour les niveaux de prix et les principaux modèles de graphique, regardez la vidéo ci-dessous :