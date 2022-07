Les concurrents de Shiba Inu mordent la poussière avec l’adoption massive de SHIB | Cryptomonnaie

Coins.ph, un échange de crypto-monnaie agréé par la Banque centrale des Philippines, a répertorié Shiba Inu.

L’Université Utel, basée au Mexique, a annoncé l’acceptation des frais de scolarité à Shiba Inu.

Les analystes ont fixé un objectif haussier de 0,0000140 $ pour Shiba Inu.

Shiba Inu a atteint les Philippines et le Mexique, dans une nouvelle série d’adoptions mondiales. Les échanges cryptomonnaies approuvés par la banque centrale aux Philippines ont répertorié le tueur de Dogecoin Shiba Inu, à un moment décisif pour ShibArmy.

Shiba Inu arrive sur Coins.ph, échange approuvé par la banque centrale

L’adoption de Shiba Inu est en hausse alors que la pièce meme est répertoriée sur Coins.ph. L’échange est approuvé par la Banque centrale des Philippines et compte plus de 16 millions d’utilisateurs. Shiba Inu a donc atteint 16 millions de nouveaux utilisateurs du jour au lendemain, suite à la cotation en bourse.

L’échange cryptomonnaie sous licence compte 20 actifs cryptomonnaies répertoriés, selon le site Web Coins.ph.

L’annonce est intervenue une semaine après que l’échange a tease ses utilisateurs avec la liste de la deuxième plus grande pièce de mème. L’inscription était initialement prévue pour le 13 juillet 2022, mais en raison d’un problème technique, il y a eu un report de l’inscription SHIB. Enfin, les problèmes ont été résolus et l’échange a procédé à l’inscription de Shiba Inu.

Les frais de scolarité peuvent être payés en Shiba Inu, dans cette université

L’Université Utel, basée au Mexique, est présente dans plus de 11 pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Chili, l’Équateur, la Colombie, le Panama et le Pérou. L’université a annoncé l’acceptation des frais de scolarité dans 34 crypto-monnaies, dont Shiba Inu.

Utel s’est associé à Bitso, un important échange de crypto-monnaie, pour accepter les paiements cryptomonnaies. Shiba Inu peut désormais être utilisé pour payer les frais de scolarité, élargissant ainsi l’utilité et l’adoption de la meme-coin dans le monde entier.

Suite à l’annonce du partenariat d’Utel avec Bitso, l’université en ligne est devenue la première en Amérique latine à adopter les paiements par crypto-monnaie de manière efficace et transparente comme méthode de paiement fiable pour la communauté.

Shiba Inu se prépare à courir jusqu’à 0,0000140 $

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit une remontée vers l’objectif haussier de 0,0000140 $. Shiba Inu pourrait récupérer ses pertes et amorcer une tendance haussière, en visant l’objectif de 0,0000140 $. Pour les conditions spécifiques de la cassure de Shiba Inu et les niveaux de prix clés, regardez la vidéo ci-dessous :