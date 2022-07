Le prix d’ApeCoin trace un retour silencieux avec une mise à jour du jalonnement | Cryptomonnaie

L’équipe derrière ApeCoin finalise actuellement les détails qui serviront de base à une mise à jour plus large conformément aux AIP-21 et 22.

Horizen Labs est sélectionné comme partenaire pour recevoir une subvention pour construire et gérer un système de jalonnement pour ApeCoin DAO.

Les analystes estiment que le prix d’ApeCoin pourrait atteindre l’objectif haussier de 14 $ si le jeton NFT poursuit sa tendance à la hausse.

ApeCoin annonce les détails de la mise à jour du jalonnement

Le 23 juillet 2022, les développeurs d’ApeCoin ont partagé une mise à jour des travaux sur le jalonnement APE. En adoptant les AIP-21 et 22, la communauté a demandé à la Fondation de développer un système de jalonnement avec des directives spécifiques. Horizen Labs a été choisi comme partenaire de confiance pour recevoir une subvention, construire et gérer un système de staking pour l’ApeCoin DAO.

La Fondation a annoncé que le système de mise pour ApeCoin sera développé dans un délai de 12 à 16 semaines. L’annonce se lit comme suit :

Le système de jalonnement robuste sera lancé cet automne.

Pour la communauté ApeCoin, le jalonnement est une fonction importante. Par conséquent, le lancement du jalonnement d’ApeCoin par Horizen Labs pourrait déclencher un sentiment haussier parmi les détenteurs d’APE.

La communauté ApeCoin vote actuellement sur une proposition de site d’actualités 24 * 7

Bored Ape Gazette demande une allocation de fonds à ApeCoin. La communauté vote sur une proposition visant à créer une source d’informations fiable et à étendre les opérations à des recherches, des analyses et des rapports continus dans l’ensemble de l’écosystème.

Bored Ape Gazette sollicite une subvention de l’ApeCoin DAO pour rendre son entreprise durable et tenir les détenteurs d’APE, les membres du BAYC et le grand public informés de tout ce qui concerne Ape.

Le vote pour la proposition d’accorder des fonds à Bored Ape Gazette se termine le 27 juillet à 21 h HE.

Les analystes ont prédit une hausse des prix ApeCoin à 14 $

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’ApeCoin pourrait atteindre l’objectif haussier de 14 $ si des conditions spécifiques sont remplies. Le prix d’ApeCoin fait face à une résistance significative entre 7,28 $ et 7,98 $. Renverser le niveau de 7,98 $ préparera ApeCoin pour une course jusqu’à 14 $.

La remontée des prix d'ApeCoin à 14 $ implique une hausse de 105 % par rapport au niveau actuel.