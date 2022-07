Alerte aux investisseurs LUNA : Un cabinet d’avocats mondial spécialisé dans les droits des investisseurs intente un recours collectif contre Terra | Cryptomonnaie

Une société mondiale de défense des droits des investisseurs a annoncé le dépôt d’un recours collectif au nom des détenteurs de jetons Terra.

La poursuite afirme que Terra a violé les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières en vendant des titres non exemptés sans l’enregistrer.

Les analystes ont prédit une cassure du prix de LUNA 2.0, car l’altcoin révèle un potentiel haussier.

Un cabinet d’avocats a lancé un recours collectif au nom des jetons Terra, y compris les jetons LUNA, UST et autres, MIR, Mirrored Assets et Liquidity Pool. Le cabinet d’avocats Rosen a invité les investisseurs concernés de Terra LUNA à se joindre au recours collectif.

Le recours collectif prétend que LUNA est une sécurité

Le cabinet d’avocats Rosen, un cabinet d’avocats mondial spécialisé dans les droits des investisseurs, a annoncé le dépôt d’un recours collectif au nom des acheteurs de jetons Terra. Les jetons Terra incluent les jetons UST, LUNA, KRT, ANC, WHALE, ASTRO, APOLLO, XDEFI, MINE, aUST, vUST, MIR, Mirrored Assets (mBTC, mETH, mVIXY, mTSLA) et Liquidity Pool. Le procès est intenté contre TerraForm Labs, Jump Crypto, Jump Trading LLC et d’autres.

La société a appelé les détenteurs de jetons à déplacer le tribunal au plus tard le 19 août 2022. Selon le procès, TFL et les défendeurs ont violé les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et vendu des titres non exemptés sans enregistrement.

Le procès fait valoir que les défendeurs ont violé les dispositions de l’Exchange Act par le biais d’un stratagème par lequel les investisseurs ont acheté des jetons Terra à des prix artificiellement gonflés.

La maison du co-fondateur de Terra perquisitionnée dans le cadre de l’enquête cryptomonnaie sud-coréenne

Les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête sur le crash de Terra LUNA-UST, perquisitionnant 15 entités liées à l’effondrement du stablecoin algorithmique. Les autorités ont fait une descente au domicile du co-fondateur de Terra, Daniel Shin, et de sa société Chai Corp.

Shin est le dernier acteur à avoir été perquisitionné par les autorités coréennes. Après les grands échanges de crypto-monnaie comme Bithumb et Upbit, les maisons des co-fondateurs et leurs bureaux ont été la prochaine cible des autorités coréennes.

Le prix de LUNA 2.0 prêt pour l’évasion

Les analystes ont évalué la tendance des prix de LUNA 2.0 et prédit une cassure de l’altcoin. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de LUNA est prêt à se redresser après avoir atteint des creux dans la tendance actuelle. Par conséquent, LUNA 2.0 a plus de raisons d’éclater que de s’effondrer. Pour les niveaux de prix et les informations clés, consultez la vidéo suivante :