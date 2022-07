Trois raisons pour lesquelles Solana est une opportunité de marché crypto baissier pour les traders | Cryptomonnaie

Les récentes collaborations GameFi de Solana et les projets NFT sont susceptibles d’améliorer les performances du tueur d’Ethereum.

Les experts de Finder pensent que le prix de Solana pourrait atteindre 512 $ d’ici 2030 et affirment que SOL est un concurrent de premier plan dans l’espace de la blockchain des contrats intelligents.

Les analystes prédisent une course jusqu’à 52 $ si le prix de Solana se maintient au-dessus du niveau de 40,21 $.

L’écosystème Solana est considéré comme l’un des réseaux de contrats intelligents les plus rapides et les plus accessibles. Les experts sont optimistes sur Solana, prédisant une course jusqu’à 512 $ d’ici 2030.

A lire aussi : Le prix de Solana explose après cette annonce sur le téléphone Saga

Le co-fondateur de LinkedIn vend aux enchères les NFT de Solana

Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn, a une vision des NFT « Mots intraduisibles » que l’exécutif prévoit de vendre aux enchères quotidiennement sur le marché Magic Eden de Solana. Magic Eden a enregistré un total de 5,5 millions de transactions d’une valeur de plus de 801 millions de dollars sur sa place de marché depuis le début de 2022.

Hoffman soutient que sauter dans le train NFT est sa vision du marché baissier de la cryptomonnaie. Le co-fondateur de LinkedIn considère le marché baissier comme « un bon moment d’expérimentation ».

Inspirés par le potentiel de DALL•E et des NFT, et des possibilités qu’ils libèrent ensemble, mon équipe et moi avons créé un certain nombre de petites collections d’images que nous allons symboliser en tant que NFT. La première collection fait ses débuts sur Magic Eden aujourd’hui. Voici pourquoi j’expérimente : – Reid Hoffman (@reidhoffman) 21 juillet 2022

Hoffman aurait déclaré :

Le marché baissier actuel de la cryptomonnaie est un bon moment pour expérimenter avec une perspective à long terme. Les développeurs et les entrepreneurs qui continuent à travailler dans cet espace sont ceux qui se concentrent le plus sur la création de valeur à long terme. Ils construiront des produits durables et des cas d’utilisation.

Solana a une grande longueur d’avance sur Avalanche en TPS

En examinant les transactions par seconde (TPS), les analystes de The Tie ont noté que Solana avait une longueur d’avance par rapport aux autres chaînes. TPS dépend du temps de bloc, et Solana a une plus grande capacité de taille de bloc et plus de validateurs qu’Avalanche. Par conséquent, le TPS de Solana est relativement plus élevé qu’Avalanche.

TPS contre TNV Solana

Les experts du Finder prédisent que le prix de Solana atteindra 512 $ d’ici 2030

Un panel d’experts en crypto-monnaie du Finder a prédit que Solana vaudra 166 $ d’ici 2025 et 512 $ d’ici 2030. Les experts ont basé leur prédiction sur l’argument selon lequel Solana est l’un des principaux concurrents dans l’espace de la blockchain des contrats intelligents. Si la mise à niveau de Merge d’Ethereum ne parvient pas à réduire les frais de transaction, les analystes estiment que Solana bénéficiera de la rotation du capital du réseau ETH.

Les experts du panel ont donné la conclusion suivante après délibération sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de HODL Solana :

Le panel est relativement divisé sur ce que les gens devraient faire avec SOL, avec 40 % disant que c’est le moment d’acheter, 31 % disant de tenir et 29 % préconisant de vendre.

Les analystes prédisent que le prix de Solana atteindra 52 $

Bierre, un analyste crypto pseudonyme, pense que le nouveau test de Solana de 40 $ à 42 $ a été un succès, mettant en jeu des objectifs de 47,50 $ et 52 $. Le prix de Solana entrera probablement dans une tendance haussière si l’altcoin se maintient au-dessus du niveau de 40,52 $.

Tableau des prix SOL-USDT