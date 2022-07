Pourquoi tous les yeux sont rivés sur le prix du Shiba Inu ce week-end | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu oscille juste au-dessus d’une consolidation triangulaire brisée.

Une liquidation dans les 0,0000970 $ reste sur la table pour le prix SHIB.

L’invalidation de la thèse baissière qui provoquerait une entrée haussière est une brèche au-dessus de 0,00001320 $.

Le prix du Shiba Inu est dans une situation décisive. Ce sont les facteurs à garder à l’esprit.

Shiba Inu prix triomphe vs piège

Les analystes surveillent de près le prix du Shiba Inu ce week-end. Si la consolidation triangulaire est exacte, un rallye haussier de 30% commencera pour la célèbre pièce de chien. Au contraire, les triangles trompeurs sont souvent des pièges à argent intelligents pour réduire les coûts d’opportunité des traders. Dans certains cas, ils peuvent entraîner des liquidations massives.

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001197 $. Le fait que le prix SHIB n’ait pas encore rebondi de manière impulsive sur des périodes plus courtes depuis la cassure du triangle est la première anomalie qui suscite des inquiétudes. De plus, selon l’indice de force relative, le tueur DOGE autoproclamé est loin d’être optimiste sur des périodes plus longues.

Graphique SHIB/USDT sur 3 jours

Ainsi, les traders qui ont peut-être déjà acheté la fausse cassure du Shiba Inu vers le sommet à 0,00001320 $ bénéficieront de rendements exceptionnels pour leur entrée haussière précoce ou pourraient subir plus de congestion et potentiellement des ventes au cours du week-end. Les cibles baissières sont de 0,00000976 $ et éventuellement de 0,00000750 $ pour une baisse pouvant atteindre 35 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Shiba Inu.

L’invalidation des perspectives baissières pour provoquer la prochaine course haussière est une brèche au-dessus de 0,00001320 $. Si le niveau d’invalidation est marqué, les baissiers devraient immédiatement relâcher leur short et rejoindre les haussiers car un rallye vers 0,00001580 $ sera la première cible. Les objectifs étendus se situent dans la zone de 0,00001750 $ pour une augmentation pouvant atteindre 50 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security