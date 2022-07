Cardano contre Ethereum : comment une transaction sur Cardano couvre 100 sur Ethereum | Cryptomonnaie

Cardano alimente le transfert de centaines de crypto-monnaies en une seule transaction, une fonctionnalité absente des réseaux Ethereum et Solana.

Alors que Cardano s’approche du hard fork de Vasil et qu’Ethereum approche de la fusion, les analystes ont opposé les deux concurrents en termes de fonctionnalités et d’échelle.

Alors que le prix d’Ethereum a atteint son sommet mensuel de 1 640 $, les analystes sont optimistes sur Cardano et prévoient un nouveau test de 0,55 $.

Alors que le hard fork Vasil de Cardano et la fusion d’Ethereum approchent à grands pas, la communauté crypto a opposé les deux concurrents, comparant les fonctionnalités et l’échelle. Cardano alimente avec succès le transfert de centaines d’actifs de crypto-monnaie différents en une seule transaction, un exploit qui nécessite des centaines de transactions individuelles sur Ethereum ou Solana. L’activité de développement sur Cardano est restée constamment élevée au cours des deux derniers mois.

Cardano contre Ethereum : fonctionnalités et échelle

Lucid, un analyste crypto pseudonyme, a comparé Cardano à ses concurrents Ethereum et Solana et a fait valoir que :

Sur Cardano, vous pouvez envoyer plusieurs actifs en une seule transaction. Cela indique que sur Cardano, vous pouvez envoyer 100 actifs à différentes adresses en une seule transaction. Cela prendrait 100 transactions distinctes sur Ethereum ou Solana et détruirait totalement tout argument TPS.

Sur Cardano, vous pouvez envoyer plusieurs actifs en une seule transaction. Cela indique que sur Cardano, vous pouvez envoyer 100 actifs à différentes adresses en une seule transaction. Cela prendrait 100 transactions distinctes sur Ethereum ou Solana et détruirait totalement tout argument TPS. Besoin d’un nouveau — Lucide (@LucidCiC) 19 juillet 2022

Cardano fait donc en une seule transaction ce que les réseaux Ethereum ou Solana feraient en 100. Le transfert de plusieurs actifs est essentiel pour les commerçants sur le réseau ADA et la communauté Cardano, car les actifs peuvent être déplacés sur le réseau ADA au lieu de faire confiance. chez un fournisseur de services tiers.

Cette fonctionnalité est essentielle pour les utilisateurs qui cherchent à acheter plusieurs NFT et jetons, en les organisant efficacement du portefeuille d’achat aux portefeuilles matériels. Si un utilisateur a l’intention de vider un portefeuille, cette fonctionnalité pourrait s’avérer utile, rendant le réseau Cardano préférable à Ethereum.

Cardano a pris la première place dans l’activité de développement

L’activité de développement sur le réseau Cardano a dépassé Ethereum et ses concurrents Solana. Cardano, Polkadot, Kusama, Ethereum et MIOTA ont pris la tête de l’activité de développement en juillet 2022. Santiment mesure l’activité de Github au-delà de la simple quantité de soumissions.

Activité de développement de Cardano

Les analystes pensent que le prix de Cardano pourrait bientôt retester 0,55 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Cardano et ont noté que l’altcoin avait un potentiel haussier. Le prix ADA semble prêt à retester le niveau de 0,55 $ dans sa tendance haussière en cours. Pour plus d’informations et les objectifs de prix critiques, regardez la vidéo suivante :