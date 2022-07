Les commerçants de Bitcoin s’attendent à ce que le « moment de la décision » se profile pour le prix du BTC | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a récupéré plus de 23 000 dollars le 22 juillet alors que l’attention se concentrait de plus en plus sur la clôture hebdomadaire à venir.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Le prix BTC doit conserver au moins 22 400 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD retrouvait une force renouvelée après avoir brièvement chuté vers 22 000 $.

La paire s’est échangée dans une zone critique pour les haussiers ce jour-là, les moyennes mobiles (MA) sur 50 jours et 200 semaines n’ayant pas encore basculé de la résistance au support.

Les analystes attendaient la clôture hebdomadaire de la bougie pour déterminer la force de la dernière tendance haussière de Bitcoin qui, à un moment donné, a généré des gains hebdomadaires allant jusqu’à 25 %.

« Pour effectuer une récupération de l’AM de 200 semaines en tant que support, $ BTC doit clôturer hebdomadairement au-dessus de 22800 $ », a écrit le commerçant et analyste populaire Rekt Capital dans une partie d’une récente mise à jour Twitter.

Pour son collègue commerçant Jibon, entre-temps, 22 400 $ étaient plus importants comme niveau minimum pour clôturer la semaine.

« Heure de décision de la semaine prochaine, $ BTC passera à 30-40K ou 12-15K. Je veux une clôture hebdomadaire supérieure à 22 401 $ », a-t-il déclaré aux abonnés de Twitter le jour même.

Tout en respectant ses prédictions d’un rallye de secours pouvant atteindre 40 000 dollars avant qu’un autre creux macro ne s’installe, Jibon a reconnu que Bitcoin était « toujours dans un marché baissier » qui durerait jusqu’en 2023.

« Donc, toutes les tendances haussières sont des mouvements temporaires », a-t-il expliqué en débattant des prédictions.

Dans sa dernière mise à jour du marché publiée le jour même, la société commerciale QCP Capital a exprimé des réserves quant au potentiel à court terme de Bitcoin ou d’altcoins d’augmenter beaucoup plus.

« En termes de direction au comptant, nous ne savons pas si la dynamique haussière se poursuit de manière importante », ont écrit les chercheurs.

La vitesse de ce mouvement plus élevé a été déterminée par le positionnement (le marché a été pris de court) et le marché commence à montrer des signes d’épuisement.

QCP a souligné la prochaine réunion du Federal Open Markets Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine le 27 juillet comme un événement majeur de volatilité à venir.

Les marchés, a-t-il ajouté, anticipaient désormais une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt directeurs ce mois-ci, plutôt que l’option plus élevée de 100 points de base redoutée en raison des chiffres de l’inflation.

« Depuis l’impression élevée de l’IPC, le marché a évalué de manière décisive la probabilité d’une hausse de 100 points de base lors du FOMC de juillet », indique la mise à jour.

Actuellement, une probabilité de 20 % de 100 points de base est toujours prise en compte, mais nous estimons que 75 points de base est le maximum que la Fed fera. Attendez-vous donc à un autre coup de pouce alors que 100 bps sont complètement épuisés.

Les paris augmentent sur la répartition du dollar

Alors que l’indice du dollar américain (DXY) se consolidait en dessous des sommets de vingt ans, les analystes attendaient une tendance haussière parabolique à long terme pour montrer des signes de fissuration.

Indice du dollar américain (DXY) par rapport au graphique en bougies d’un jour BTC/USD. Source : TradingView

L’USD, comme Cointelegraph continue de le signaler, reste nettement inversement corrélé aux performances des crypto-actifs.

« Ce sera une bonne journée quand cela éclatera enfin », a résumé le commentateur populaire Rickus à propos de l’impact d’un dollar plus faible sur les actifs à risque.