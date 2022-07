Le SNX de Synthetix augmente de 14% lors du renouvellement de l’accord de liquidité avec Jump Crypto | Cryptomonnaie

Le jeton SNX de Synthetix a augmenté de plus de 14 % au cours des dernières 24 heures, les développeurs ayant déclaré que l’organisation autonome décentralisée (DAO) du protocole avait renouvelé un accord avec le fournisseur de liquidités Jump Crypto.

Les DAO sont des entités qui n’ont pas de direction centrale et sont détenues et régies par leurs membres. Leurs décisions sont prises par des logiciels plutôt que par des gestionnaires humains.

« L’expérience de Jump Crypto dans le trading basé sur les données et l’approvisionnement en liquidités complétera la mission de Synthetix de devenir l’épine dorsale de la liquidité pour les dérivés en chaîne », ont déclaré les développeurs dans un tweet jeudi soir.

La société de négoce basée à Chicago devrait travailler en étroite collaboration avec l’écosystème Synthetix pour fournir des liquidités sur les actifs cotés et les commentaires sur les produits. Jump Crypto fournit des services de liquidité, des investissements et participe à la gouvernance du projet.

Au moment de la rédaction de cet article, Synthetix n’a pas répondu aux demandes visant à obtenir des détails sur l’accord.

Le SNX a atteint 3,37 $ pendant les heures de négociation asiatiques avant que les prises de bénéfices ne voient les prix chuter à 3,25 $ au moment de la publication. Les jetons ont gagné plus de 19 % la semaine dernière, mais seulement 4 % par rapport au mois dernier après qu’une baisse à l’échelle du marché a poussé les prix à des creux mensuels de 2,13 $ début juillet.

Cependant, les fondamentaux restent solides. Depuis mars, Synthetix a enregistré des volumes de transactions de plus de 2,8 milliards de dollars, principalement à partir des produits de swaps atomiques et de swaps perpétuels. Les échanges atomiques font référence à un échange de crypto-monnaies à partir de chaînes de blocs distinctes. Ceux-ci utilisent les prix en direct Uniswap et Chainlink pour garantir une exécution précise des commerçants.

Les marchés populaires sur Synthetix incluent les dérivés de jetons Ether (ETH), Bitcoin (BTC) et Chainlink (LINK) échangés contre Synthetix USD (SUSD), un stablecoin indexé sur le dollar. Les paires ont enregistré un volume de transactions de plus de 40 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les données de Nomics.