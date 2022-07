Trois raisons pour lesquelles le prix Dogecoin est prêt à battre les malheurs du marché baissier | Cryptomonnaie

Dogecoin Core 1.14.6 est maintenant disponible et dispose d’un certain nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Les mineurs individuels et les opérateurs de nœuds peuvent configurer leur politique de frais, ce qui rend Dogecoin encore plus décentralisé.

Les analystes pensent que le prix du Dogecoin se prépare pour un mouvement décisif et pourrait atteindre 0,0788 $.

Dogecoin a lancé une nouvelle mise à jour pour améliorer la sécurité et l’efficacité et a abaissé les limites de poussière pour tous les participants au réseau de 1 DOGE à 0,01 DOGE. Les développeurs du projet ont publié une nouvelle mise à jour pour le logiciel de base, améliorant l’efficacité et l’interface utilisateur.

La nouvelle mise à jour de Dogecoin décentralise davantage le réseau

Le nouveau mécanisme de frais de Dogecoin a stimulé la décentralisation de la pièce meme. La mise à niveau a été mise en ligne le 21 juillet 2022 et une mise à niveau clé du mécanisme de tarification de DOGE a été incluse dans la version. La nouvelle mise à jour comprenait de nombreux correctifs de sécurité et plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Le nombre d’addnodes a été limité à 800 et, en cas de congestion, la gestion de la mémoire du réseau a été améliorée. Patrick Lodder, un développeur principal de Dogecoin, a écrit dans un document Github,

Il s’agit d’une nouvelle version mineure, comprenant des mises à jour de sécurité importantes et des modifications de l’efficacité du réseau. Il est fortement recommandé à tous les utilisateurs de Dogecoin Core – mineurs, services, opérateurs de relais et utilisateurs de portefeuille – de mettre à niveau.

Elon Musk a réagi à l’annonce de Dogecoin.

#Dogecoin Core 1.14.6 est maintenant disponible, en direct et à jour ! Avec un bon nombre d’améliorations sous le capot et quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes dans l’interface utilisateur. Obtenez-le ici – https://t.co/7pn8tl4dwJ c’est définitivement une mise à jour recommandée pour tout le monde ! — Dogecoin (@dogecoin) 20 juillet 2022

L’introduction des mèmes dans le Dogeverse a entraîné une augmentation significative de l’activité du réseau. 80 000 transactions ont été traitées au cours des dernières 24 heures, et les grands investisseurs de portefeuille ont continué à exprimer leur intérêt pour les mèmes sur le réseau Dogecoin.

Un portefeuille Dogecoin auto-dépositaire, le portefeuille MyDoge, a permis aux créateurs de mèmes d’être renseignés dans DOGE. itsAllRisky, un analyste crypto pseudonyme, pense que l’économie du mème Dogecoin ne fait que commencer.

Le prix du Dogecoin devrait dépasser 0,0788 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont noté que la pièce meme est prête pour une cassure. Les détenteurs de DOGE attendent une cassure au-delà du niveau de 0,078 $, et les analystes considèrent qu’il s’agit d’une valeur sûre pour se qualifier pour un scénario de tendance haussière.

Si Dogecoin ne parvient pas à franchir 0,0788 $, une baisse de 60 % de la pièce meme est probable. Pour les niveaux de prix et plus d’informations, regardez cette vidéo :