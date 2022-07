Compass mining va ajouter 25 000 mineurs ASIC quelques semaines seulement après les suppressions d’emplois | Cryptomonnaie

Quelques semaines seulement après avoir annoncé des licenciements de personnel et des réductions de salaire, Compass Mining a dévoilé des plans d’expansion sous la forme d’un partenariat d’hébergement de 75 mégawatts (MW) avec Compute North pour son centre de données à Granbury, au Texas.

L’annonce du 21 juillet intervient seulement deux semaines après que l’entreprise a licencié 15% de ses employés et mis en œuvre des réductions de salaire pour ses cadres supérieurs afin de faire face aux conditions de marché difficiles.

Cela fait également suite à la démission de dirigeants clés, dont le PDG Whit Gibbs et le directeur financier Jodie Fisher fin juin, ainsi qu’à la perte de l’une de ses installations d’hébergement basées dans le Maine après avoir prétendument manqué des paiements relatifs aux factures de services publics et aux frais d’hébergement.

Compass a déclaré que le dernier déploiement à grande échelle commencera en août et se poursuivra pendant plusieurs mois.

L’expansion comprend des plans pour déployer 25 000 mineurs de circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) sur le site existant de l’usine Wolf Hollow à Granbury, y compris une variété de mineurs Bitcoin de nouvelle génération.

Selon Compass, l’installation est à la pointe de la technologie et alimentée par une centrale au gaz naturel à cycle combiné de 1,1 gigawatt (GW), qui utilise des conceptions avancées de turbines à gaz et un refroidissement par air pour réduire les émissions de carbone et la dépendance à l’eau.

Le centre de données a également une charge entièrement raccourcissable et peut s’arrêter à tout moment si le tirage sur le réseau dépasse la capacité.

Cela s’ajoute aux installations existantes de Compass aux États-Unis, au Canada et en Islande, avec des opérations majeures au Texas, en Ontario, au Nouveau-Mexique et en Floride.

Les mineurs de crypto au Texas ont cependant connu un mois difficile en raison d’une vague de chaleur record dans l’État, qui a provoqué une pression sur le réseau énergétique.

Les principaux mineurs de Bitcoin ont travaillé avec le Conseil de fiabilité électrique du Texas (ERCOT) en fermant temporairement ou en réduisant considérablement leurs opérations dans l’État afin de réduire le péage sur le réseau.

Cependant, les sociétés minières de cryptomonnaie viennent toujours au Texas en masse, attirées par moins de surveillance réglementaire et des coûts énergétiques inférieurs.

Les actions minières au plus haut depuis un mois

Malgré la récente vague de chaleur qui a affecté les opérations minières locales, les actions minières cotées en bourse semblent bien se comporter, selon les données du NASDAQ.

Trois des plus grands mineurs par capitalisation boursière sont tous dans le vert au 22 juillet.

Marathon Digital Holdings Inc a vu son cours boursier augmenter de 99,85 % au cours du mois dernier, tandis que Riot Blockchain Inc a augmenté de 65,65 % et Canaan Inc a augmenté de 42,27 % au cours du mois dernier.

Cela survient alors que le prix du Bitcoin (BTC) a également atteint un sommet d’un mois, atteignant 22 938 $ au moment de la rédaction.