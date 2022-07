Les travailleurs des économies volatiles sont les plus susceptibles d’être payés en crypto : rapport | Cryptomonnaie

Selon la plateforme mondiale d’embauche Deel, les résidents des pays aux économies volatiles sont plus susceptibles de recevoir leur salaire en crypto.

Dans son «State of Global Hiring Report» partagé avec Cointelegraph le 21 juillet, la firme a constaté que malgré le marché baissier de 2022, la crypto représentait 5% de tous les paiements mondiaux retirés de la plateforme chaque mois, contre 2% au second semestre de 2021.

Selon le rapport, les résidents des pays aux situations économiques et aux devises volatiles étaient les plus susceptibles de prendre leurs paiements en crypto. Ceux-ci comprenaient des pays d’Amérique latine (LATAM) et d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).

Les retraits de crypto dans la région LATAM représentaient 67 % du total, les pays EMEA représentant 24 %. Ceux de la région nord-américaine ne représentaient que 7% du total des paiements cryptomonnaies. La région Asie-Pacifique était encore plus faible avec seulement 2 % de l’ensemble.

En termes de type d’actif, Bitcoin (BTC) est resté la crypto de choix, représentant 47% du total. Le deuxième choix d’actif numérique pour les paiements était l’USDC de Circle avec 29 %, suivi d’Ethereum (ETH) avec 14 %. L’USDT de Tether n’a pas fait la liste.

Shannon Karaka, responsable de l’expansion ANZ pour Deel, a déclaré à Cointelegraph qu’en général, « nous constatons que les gens ne retirent généralement qu’une partie de leur salaire en crypto, ce qui pourrait signifier qu’ils l’utilisent toujours également comme véhicule d’investissement à long terme ». avant d’ajouter :

«D’après ce que nous avons vu sur le terrain, être payé en crypto est plus attrayant pour trois principaux groupes de personnes; ceux qui utilisent l’outil pour se prémunir contre l’instabilité de la monnaie locale, ceux qui travaillent dans des juridictions avec des systèmes bancaires locaux obsolètes qui peuvent ralentir la paie, et ceux qui ajoutent des crypto-monnaies à leur portefeuille d’investissement. La majorité de nos retraits cryptomonnaies proviennent de LATAM et EMEA, ce qui est probablement motivé par les deux premiers cas d’utilisation.

Deel a obtenu les données de plus de 100 000 contrats de travailleurs transfrontaliers sur la plateforme entre janvier et juillet 2022. L’entreprise aide les entreprises à embaucher, intégrer et payer des personnes dans différents pays. Il a noté que LATAM est en tête de liste des régions qui embauchent à l’international.

La flambée de l’inflation est une préoccupation pour de nombreux pays de la région de l’Amérique latine. Le Venezuela, l’Argentine, le Chili, le Brésil et le Paraguay ont tous une inflation à deux chiffres, selon Trading Economics.

La diminution du pouvoir d’achat en utilisant leurs propres monnaies fiduciaires a probablement influencé l’augmentation des paiements cryptomonnaies aux travailleurs régionaux.