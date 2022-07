Comment échanger le prochain mouvement de 100 % contre le prix ApeCoin ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin montre de la force alors qu’il franchit la barre des 6,40 $ après avoir augmenté de 65 % au cours des neuf derniers jours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce rallye atteigne 14 $ si certaines conditions sont remplies.

Un chandelier quotidien proche du niveau de support de 4,20 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix ApeCoin montre une force incroyable alors qu’il continue de grimper vers de nouveaux sommets. Cette montée en puissance, qui a fourni des gains incroyables, devrait continuer à augmenter si le prix du Bitcoin continue de se renforcer.

Le prix ApeCoin prêt pour plus de gains

Le prix de l’ApeCoin a augmenté de 65 % depuis le 13 juillet et ne montre aucun signe de ralentissement alors même qu’il perce le niveau de résistance de 6,40 $. Cette augmentation massive résulte des perspectives haussières observées dans le prix du Bitcoin après l’annonce d’une inflation de 9,1 % aux États-Unis.

Malgré les perspectives baissières des nouvelles, le prix de l’ApeCoin a fait preuve de force et a surmonté de multiples obstacles. Cependant, la route à parcourir n’est pas facile non plus, car les traders APE doivent surmonter un groupe de résistance, allant de 7,28 $ à 7,98 $.

En supposant que le prix d’ApeCoin le fasse, il devra faire face à un dernier blocusInverser ce niveau dans un plancher de support servira de rampe de lancement et propulsera l’altcoin à 14 $.

Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 105 % par rapport à la position actuelle à 6,80 $.

Graphique APE/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent extrêmement haussières pour le prix d’ApeCoin, les investisseurs doivent être prudents quant à un éventuel retracement. Si ce recul produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 4,20 $, il créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de l’APE.

Dans un tel cas, le prix ApeCoin pourrait retester le niveau de support de 3,73 $, où les acheteurs pourraient réessayer une montée en puissance.