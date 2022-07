Les grandes institutions ont vendu 5,5 milliards de dollars en BTC depuis mai – et nous sommes toujours là | Cryptomonnaie

Les ventes massives des institutions semblent avoir été le moteur de la baisse du prix du Bitcoin depuis mai, selon un analyste d’Arcane Research.

Depuis le 10 mai, pas moins de 236 237 Bitcoins (d’une valeur de 5,452 milliards de dollars) ont été vendus par de «grandes institutions» – principalement à la suite de ventes forcées.

Un fil Twitter de l’analyste d’Arcane Research Vetle Lunde détaille comment et quand de nombreux détenteurs institutionnels de Bitcoin ont commencé à vendre leurs piles. Lunde a déclaré que « tout a commencé avec Do Kwon ».

La Luna Foundation Guard (LFG), qui contrôlait les fonds du projet Terra, a déversé 80 081 BTC dans un effort infructueux pour protéger la cheville de son stablecoin Terra USD (UST) natif en mai.

L’effondrement de Terra semble avoir poussé certains mineurs de Bitcoin (BTC) à faire face à une pression de vente. Lunde estime que les mineurs ont vendu 19 056 pièces entre mai et juin. Dans certains cas, les mineurs vendaient plus que leur production mensuelle, puisant probablement dans les réserves.

Lunde a noté que lorsque les ventes de mineurs ont atteint un sommet, la Tesla d’Elon Musk a également appuyé sur le bouton rouge et a vendu 29 060 BTC à la fin du deuxième trimestre. Dans le même temps, la société d’investissement cryptomonnaie Three Arrows Capital (3AC) était surendettée et devait aux prêteurs 18 193 BTC et des pièces équivalant à 22 054 BTC.

Lunde a également ajouté qu’un rachat massif de 24 510 BTC a eu lieu au fonds négocié en bourse (ETF) Canadian Purpose Bitcoin à la fin juin, « créant une pression supplémentaire sur les ventes de feu sur le marché ». Ce rachat représentait 51 % des avoirs de cet ETF.

Croissance du marché BTC

Bien que les marchés de la cryptomonnaie aient subi une énorme pression de vente de la part des institutions ces derniers mois, le marché du Bitcoin reste remarquablement résistant.

Les volumes de transactions sont également restés plus élevés pendant le ralentissement du marché de 2022 par rapport au pic du marché haussier de 2017. Le 17 décembre 2017, le volume quotidien des échanges de Bitcoin a atteint un pic de cycle de 12 milliards de dollars, tandis que le volume quotidien en juillet 2022 a dépassé les 20 milliards de dollars selon CoinGecko.

Le PDG du teneur de marché basé à Singapour, Presto Labs, Yongjin Kim, a convenu avec Lunde que les liquidations de 3AC et d’autres ont provoqué la baisse significative des prix en juin, mais pense que le prix du BTC reviendra à 30 000 dollars dans les prochains mois.

Il a déclaré à Cointelegraph le 21 juillet que « ces liquidations ont poussé le prix du Bitcoin en dessous du prix d’équilibre fondamental », le laissant croire que les prix reviendront « à 30 000 dollars dans les prochains mois ».

Kim a ajouté qu’il faudra du temps aux investisseurs particuliers pour retrouver leur confiance dans la cryptomonnaie après ce qu’ils ont enduré au cours des derniers mois et que les investissements institutionnels augmenteront à nouveau.

Je pense que le sentiment des détaillants est complètement brisé, il faudra donc un certain temps avant de rétablir la confiance dans le marché. Mais il y aura un certain revirement d’ici la fin de cette année pour contrebalancer les liquidations.

