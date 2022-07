Tous les «tueurs d’Ethereum» échoueront: Freddy Zwanzger de Blockdaemon | Cryptomonnaie

« Tous les tueurs d’Ethereum de l’époque n’ont pas réussi, et je ne m’attends pas du tout à ce qu’ils réussissent », a déclaré le responsable d’Ethereum de Blockdaemon à Cointelegraph.

Le responsable de l’écosystème ETH de Blockdaemon, Freddy Zwanzger, pense qu’Ethereum conservera sa position de leader dans l’écosystème de la cryptomonnaie au cours des prochaines années en raison de son utilité en tant que plate-forme de contrat intelligente et des mises à niveau du réseau après la fusion.

S’adressant à Cointelegraph lors de la conférence communautaire Ethereum (EthCC) cette semaine, Zwanzger a déclaré:

« Il continuera d’être un leader. Je veux dire, évidemment, la première et la plus importante plateforme de contrats intelligents, et cela ne changera pas.

Blockdaemon est une plate-forme d’infrastructure de blockchain de niveau institutionnel qui offre des opérations de nœud et des outils d’infrastructure pour les projets de blockchain.

L’employé de Blockdaemon a également visé les soi-disant « tueurs d’Ethereum » – des blockchains concurrentes de la couche 1 – qui ont tenté de renverser Ethereum de sa position de leader mais ont échoué.

« Tous les tueurs d’Ethereum de l’époque n’ont pas réussi, et je ne m’attends pas du tout à ce qu’ils réussissent. »

Les projets de cryptomonnaie qui ont été présentés comme des « tueurs d’Ethereum », incluent Solana, Cardano, Tezos et Polkadot, entre autres. Beaucoup de ces blockchains vantent des frais moins élevés et des transactions plus rapides, mais ont moins de développeurs actifs et certaines blockchains mettent moins l’accent sur la décentralisation.

À ce jour, aucun n’a réussi à déplacer Ethereum de sa deuxième place en termes de capitalisation boursière. Cardano et Solana occupent actuellement les huitième et neuvième positions, Polkadot est classé 11 tandis que Tezos est classé 37, selon Coinmarketcap.

Zwanzger pense que la fusion à venir propulsera encore plus Ethereum vers le haut en termes de technologie et de prix.

« Il y a tellement de bonnes choses là-dedans, comme le respect de l’environnement, [and] toutes sortes de choses qui profitent à beaucoup de gens. Le jalonnement deviendra plus attrayant », a-t-il déclaré.

C’est une démonstration de force et d’engagement que la feuille de route se matérialise.

La fusion Ethereum implique la transition du consensus minier de preuve de travail (PoW) à forte intensité énergétique vers un modèle de preuve de participation (PoS), et son déploiement est provisoirement prévu vers le 19 septembre.

Cependant, Zwanzger a admis que le grand défi futur pour Ethereum continuera d’être l’évolutivité.

La feuille de route originale d’Ethereum était axée sur le sharding, mais ce n’est plus tellement le cas. Nous avons maintenant une feuille de route centrée sur le déploiement, donc mise à l’échelle via des solutions de couche 2.

Actuellement, le modèle de consensus « preuve de travail » permet à la blockchain de traiter 15 à 20 transactions par seconde (TPS) selon les données de Blockchair.

Un bond en avant du nombre de transactions par seconde est attendu en 2023 lorsque le réseau Ethereum introduira le sharding.

Le sharding est une mise à niveau en plusieurs phases pour améliorer l’évolutivité et la capacité d’Ethereum en divisant l’ensemble du réseau en plusieurs parties afin d’augmenter la capacité du réseau.

Le sharding fonctionnera main dans la main avec les solutions de couche 2 pour « suralimenter » davantage l’évolutivité du réseau.

Après le partage, le cofondateur Vitalik Buterin a affirmé que le réseau serait capable de vitesses de transaction allant jusqu’à 100 000 TPS.