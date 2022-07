Le scientifique principal du mineur Bitcoin obtient un financement par actions de 100 millions de dollars malgré le marché baissier | Cryptomonnaie

Le mineur a le droit mais aucune obligation de vendre les actions à la banque d’investissement B Riley.

Le plus grand mineur de bitcoins par hashrate, Core Scientific (CORZ), a signé un accord avec la banque d’investissement B Riley pour émettre jusqu’à 100 millions de dollars d’actions à la banque sur deux ans afin d’améliorer la liquidité.

Core Scientific a le droit mais non l’obligation d’émettre ces nouvelles actions, sous réserve de certaines limitations et conditions, selon un communiqué. La société prévoit d’utiliser ce financement supplémentaire pour renforcer son bilan et aider le mineur à se développer, a déclaré le PDG de Core, Mike Levitt, dans le communiqué.

L’accord intervient alors qu’un marché crypto baissier martèle les actions des mineurs cotés en bourse. Les actions de certains de ces mineurs cotés en bourse, y compris Core, ont chuté de 50 à 80 % cette année.

Le mineur a également émis à B. Riley 573 381 actions ordinaires en contrepartie de l’engagement de B Riley d’acheter des actions Core Scientific.

Core a levé des fonds en vendant certains des bitcoins qu’il a extraits. Le mois dernier, il a vendu 7 202 bitcoins à un prix moyen de 23 000 dollars pour lever environ 167 millions de dollars. Le mineur a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le produit des ventes principalement pour les paiements vers les serveurs ASIC, les investissements en capital dans la capacité supplémentaire du centre de données et le remboursement de la dette.