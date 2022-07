Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba, Dogecoin et Bitcoin – American Wrap 21 juillet | Cryptomonnaie

Breaking: Le prix du Bitcoin saigne avec la première hausse des taux de la BCE en une décennie

Le prix du bitcoin est tombé en dessous de 23 000 dollars alors que la Banque centrale européenne a annoncé sa première hausse de taux en onze ans. La hausse de l’inflation était la principale cause de préoccupation de la banque, cette décision a accru la pression sur le prix du Bitcoin. Les analystes ont prédit une forte baisse du prix du Bitcoin, si l’actif ne parvient pas à revenir au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines.

Elon Musk rejoint le parti Dogecoin HODL, DOGE Army attend la reprise

Elon Musk a affirmé que Tesla n’avait pas abandonné ses avoirs en Dogecoin après l’annonce de 966 millions de dollars de ventes de BTC par le constructeur automobile. Tesla a évoqué des inquiétudes concernant les bénéfices d’exploitation et la rentabilité, ce qui l’a conduit à liquider 75% de ses avoirs en Bitcoin. La Tesla d’Elon Musk continue de HODL Dogecoin, aux côtés des détenteurs de DOGE.

Où va le prix du Shiba Inu après son partenariat avec le collaborateur de longue date de Marvel

Shiba Inu a annoncé un partenariat avec un studio de visualisation de classe mondiale pour concevoir et développer son très attendu métaverse SHIB.io. Le troisième étage est célèbre pour son travail sur les émissions de télévision et les films de l’univers cinématographique de Marvel. Les analystes ont prédit une flambée du prix du Shiba Inu avec les développements en cours et la reprise de la pièce meme.