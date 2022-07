Le prix Dogecoin est à quelques centimètres de la prochaine course haussière, voici le niveau à surveiller | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin oscille au-dessus de deux moyennes mobiles de compression.

Le prix DOGE montre un support sur l’indice de force relative après avoir effectué une rupture du rallye structurel.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous du creux de swing à 0,049 $.

Le prix Dogecoin montre une promesse haussière. Définir la meilleure entrée risque-récompense pour les gains à la hausse reste le défi.

Le prix du Dogecoin est haussier avec des imprévus

Le prix du Dogecoin a augmenté de 30 % depuis le creux du 13 juillet à 0,0574 $. La pièce de monnaie notoire pour chien a retracé 50% du chemin et se négocie maintenant juste en dessous de la barrière de 0,07 $. Les premiers traders sont probablement entrés sur le marché avec une appréciation de la récente rupture de la structure du marché près de la zone de 0,0725 $. Maintenant la question est, est-ce que les premiers traders ont raison ? Ou devront-ils subir une autre vente intelligente d’argent avant que la course haussière prévue n’ait lieu ?

Le prix du Dogecoin se négocie actuellement à 0,069 $, se situant juste au-dessus des moyennes mobiles simples (SMA) de compression sur 8 et 21 jours. Les scalpeurs envisagent peut-être ce niveau de 0,069 $ comme une zone d’entrée possible dans l’espoir que les SMA puissent produire un croisement haussier. L’indice de force relative a dépassé les territoires extrêmement surachetés et retrouve maintenant un support dans une zone médiane de tendance haussière saine.

Graphique DOGE/USDT sur 8 heures

Lorsqu’il est combiné, il semble que le prix Dogecoin se prépare pour un mouvement décisif. Les objectifs à court terme sont de 0,08 $ et 0,125 $, tandis que les techniques suggèrent que les objectifs étendus du FOMO pourraient atteindre 0,25 $ dans les semaines à venir.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous du creux de swing à 0,049 $. Cependant, placer une entrée anticipée est un peu risqué car le prix DOGE pourrait afficher une baisse supplémentaire de 25% dans la zone de 0,052 $. Attendre une cassure au-delà de 0,0788 $ est le pari le plus sûr pour se qualifier pour un scénario de tendance haussière. Les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’une violation du niveau d’invalidation pourrait déclencher une frénésie des vendeurs avec des objectifs dans la zone de 0,02 $, entraînant une baisse de plus de 60 % par rapport au prix DOGE actuel.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de DOGE, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security