Prédiction des prix XRP : Contrats intelligents Ripple et baleines éphémères | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation grimpe de 23 % en une semaine au milieu du lancement des contrats intelligents.

Le prix d’ondulation teste à nouveau une moyenne mobile simple sur 21 jours.

L’invalidation de la tendance baissière reste supérieure à 0,47 $

Le sentiment du marché des prix XRP accompagne la reprise la plus récente. Cependant, d’un point de vue technique, le prix XRP fait toujours face à une forte résistance.

Nouvelles XRP vs Techniques

Le prix XRP de Ripple est plein d’espoir alors que le jeton de remise numérique se consolide dans la fourchette moyenne de 0,35 $. L’affichage de la prise de bénéfices intervient après une modeste hausse de 23 % des prix cette semaine. Le rallye accompagne les changements optimistes du sentiment du marché.

Cette semaine, l’analyste de Netcost-Security, Ekta Mourya, a annoncé la nouvelle « Le PDG de Ripple confirme officiellement la fin de la frénésie de dumping de McCaleb après que le co-fondateur ait épuisé 9 milliards de jetons XRP ». La nouvelle peut inciter les investisseurs fondamentaux à acheter du Ripple, car une baleine XRP clé est officiellement hors du marché.

Ajoutant plus de carburant à la flamme des sentiments, Twitter est dans une frénésie alors qu’un testnet pour XRP a été officiellement lancé. Un testnet est prometteur pour la longévité du jeton de remise numérique, car il permettrait à davantage de développeurs et de XRP quotidiens de s’engager, de négocier et de gérer des affaires grâce à l’utilisation de contrats intelligents.

D’un point de vue technique, Ripple fait face à quelques obstacles supplémentaires. Le prix XRP est actuellement mis aux enchères à 35,40 $. Désormais, un canal de tendance hebdomadaire très important se dresse sur la trajectoire de la prochaine cible haussière à 0,54 $. Sur les délais intrajournaliers, les haussiers arrivent pour fournir un support à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours. Les traders doivent garder un œil sur ce niveau car un échec à propulser vers l’avant depuis le SMA entraînera une liquidation par ricochet dans le SMA de 8 jours à 0,33 $. Un échec à tenir les 8 jours pourrait être le catalyseur d’un événement de balayage des bas ciblant le plus bas du 13 juillet à 0,3020 $.

Graphique XRP/USDT/8 heures.

L’invalidation de la tendance baissière proviendrait d’une rupture au-dessus de 0,47 $. Gardez à l’esprit qu’une bougie de clôture suffisante au-dessus de la barrière de 0,47 $ créera un environnement très optimal pour les traders qui cherchent à participer à une tendance haussière. Par la suite, le jeton de remise numérique ciblera 1,00 $, ce qui entraînera une augmentation de 180 % par rapport au prix XRP actuel.