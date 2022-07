Elon Musk rejoint le parti Dogecoin HODL, DOGE Army attend la reprise | Cryptomonnaie

Tesla a vendu 75 % des avoirs en bitcoins pour protéger le bénéfice d’exploitation et la rentabilité de l’exposition à la volatilité de BTC.

Dans le rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre, Tesla a révélé que 936 millions de dollars avaient été ajoutés au bilan suite à la vente de Bitcoin.

Elon Musk a assuré aux détenteurs de DOGE qu’aucun Dogecoin n’avait été vendu, Tesla n’a pas encore divulgué ses avoirs en la même pièce.

Elon Musk a affirmé que Tesla n’avait pas abandonné ses avoirs en Dogecoin après l’annonce de 966 millions de dollars de ventes de BTC par le constructeur automobile. Tesla a évoqué des inquiétudes concernant les bénéfices d’exploitation et la rentabilité, ce qui l’a conduit à liquider 75% de ses avoirs en Bitcoin. La Tesla d’Elon Musk continue de HODL Dogecoin, aux côtés des détenteurs de DOGE.

Musk assure qu’aucun Dogecoin n’est vendu

La Tesla d’Elon Musk a fait la une des journaux après avoir perdu 75 % de ses avoirs en bitcoins, selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre. Le constructeur de voitures électriques a fait part de ses préoccupations concernant le bénéfice d’exploitation et la rentabilité de la vente de Bitcoin. Bien que Tesla n’ait pas encore révélé ses avoirs en Dogecoin, Musk a affirmé aux détenteurs de DOGE que le constructeur automobile n’avait pas vendu ses mêmes pièces.

Tesla a commencé à accepter Dogecoin en échange d’une gamme sélectionnée de ses marchandises, c’est donc un fait connu que la société de voitures électriques détient DOGE. L’annonce de Musk est importante pour les détenteurs de Dogecoin pour deux raisons principales.

Alors que Bitcoin est encore sous le choc de la vente de 966 millions de dollars par Tesla, la Banque centrale européenne a annoncé une hausse des taux de 0,50 % entraînant de nouvelles pertes. Bitcoin se bat maintenant contre les traders pour récupérer ses pertes et maintenir son terrain au niveau de 23 000 $.

Le prix du Dogecoin a également été touché par l’annonce de la BCE et a subi une baisse de près de 6 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, les détenteurs de DOGE s’attendent à une reprise de la pièce meme.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Musk a expliqué pourquoi l’entreprise a vendu Bitcoin et a déclaré:

Nous n’avons vendu aucun de nos Dogecoin.

Dogecoin se prépare pour une course rapide

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont prédit une montée rapide de la pièce meme. Les analystes ont noté que DOGE est prêt pour une hausse des prix à 0,082 $. Pour les niveaux de prix et plus d’informations, regardez cette vidéo :