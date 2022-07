Breaking: Le prix du Bitcoin saigne avec la première hausse des taux de la BCE en une décennie | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a chuté à 22 600 dollars alors que la BCE augmente les taux d’intérêt de 0,5 % pour la première fois en onze ans.

Le Bitcoin, l’Ethereum et les altcoins ont presque récupéré leurs pertes suite à la hausse des taux de l’IPC américain, désormais touchés par la décision de la BCE.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait chuter s’il ne dépasse pas la moyenne mobile de 200 semaines.

Le prix du bitcoin est tombé en dessous de 23 000 dollars alors que la Banque centrale européenne a annoncé sa première hausse de taux en onze ans. La hausse de l’inflation était la principale cause de préoccupation de la banque, cette décision a accru la pression sur le prix du Bitcoin. Les analystes ont prédit une forte baisse du prix du Bitcoin, si l’actif ne parvient pas à revenir au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines.

Bitcoin perd 23 000 $ avec l’annonce de la hausse des taux de la BCE

Le prix du bitcoin a chuté en dessous de 23 000 dollars alors que les baissiers prenaient le relais. L’annonce de la hausse des taux de la Banque centrale européenne est la première du genre depuis plus d’une décennie alors que la banque s’inquiète de la hausse de l’inflation.

La hausse de 50 points de base était plus élevée que prévu par les analystes. Cela marque un changement significatif par rapport à l’environnement de taux d’intérêt zéro entretenu par l’UE depuis 2016. Les experts prévoyaient une hausse de 25 points de base, mais la flambée des prix à la consommation au cours des dernières semaines dans la zone euro est considérée comme la cause d’une hausse de 50 points. .

La BCE a publié une déclaration :

Le Conseil des gouverneurs a jugé qu’il convenait de faire un premier pas plus important sur sa trajectoire de normalisation des taux directeurs que celui annoncé lors de sa précédente réunion.

La BCE travaillera à la poursuite de la normalisation des taux d’intérêt lors des prochaines réunions du Conseil des gouverneurs. L’abandon des taux d’intérêt négatifs a permis au conseil d’effectuer une transition clé vers une approche réunion par réunion pour les décisions en matière de taux d’intérêt.

Avant l’annonce de la hausse des taux de la BCE, le marché de la cryptomonnaie a connu un bain de sang. Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies du top 30 ont effacé leurs pertes de la semaine dernière. Les investisseurs sont devenus prudents et se sont retirés des marchés volatils, y compris la crypto. Il est important de noter que l’impact peut être de nature temporaire, car Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies se sont remis de l’annonce de la hausse des taux de l’IPC américain dans les 48 heures.

Taux d’intérêt de la zone euro

Le prix du Bitcoin risque de baisser davantage

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit une nouvelle baisse de l’actif. Si BTC ne parvient pas à récupérer au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, Bitcoin pourrait poursuivre sa tendance à la baisse. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de prix, regardez cette vidéo :