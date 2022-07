Tesla vend 75% de ses avoirs en Bitcoin alors que Covid ferme, les problèmes de production ont un impact sur les bénéfices

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le prix de Bitcoin a chuté au cours des dernières heures après une semaine de légère résurgence après que Tesla a révélé qu’il avait vendu 75% de ses avoirs en BTC. Le rapport financier du géant des véhicules électriques pour le deuxième trimestre de l’année montre qu’il a connu des difficultés à la suite de la fermeture de son usine de Shanghai et des problèmes de production dans de nouvelles usines. Il a également été confronté à une inflation croissante, à une économie chancelante et à la baisse du prix des cryptos.

Tesla a révélé qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février de l’année dernière, contribuant à pousser la version numérique à un niveau alors record de 44 000 $. Elle a vendu 10% de ces avoirs en avril, et maintenant la société a confirmé la vente de 75% de son Bitcoin restant, convertissant la monnaie numérique en 936 millions de dollars en espèces.

Tesla a déclaré qu’il détenait toujours des actifs numériques d’une valeur de 218 millions de dollars. Elon Musk a parlé de la vente lors d’un appel aux investisseurs, notant que la société n’a vendu aucun de ses Dogecoin et que la vente « ne doit pas être considérée comme un verdict sur Bitcoin ». Le PDG a expliqué que Tesla vendant son Bitcoin était dû à des inquiétudes « concernant la liquidité globale de l’entreprise compte tenu des fermetures de COVID en Chine ». Musk a également parlé des nouvelles usines de la société à Berlin et au Texas, qui, selon lui, perdent « des milliards de dollars en ce moment ».

Un mois après avoir révélé son investissement initial en Bitcoin l’année dernière, Musk a déclaré que Tesla commencerait bientôt à accepter la version comme paiement pour les produits Tesla. Mais ce n’était que quelques semaines avant qu’il ne fasse marche arrière et suspende l’avantage en raison de l’impact environnemental de Bitcoin.

Tesla a enregistré des niveaux de bénéfices record de 3,3 milliards de dollars au premier trimestre de l’année. La société a annoncé hier un bénéfice net de 2,26 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 31,5 % d’un trimestre à l’autre. Les revenus trimestriels ont également diminué, passant de 18,7 milliards de dollars au premier trimestre à 16,9 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les chiffres du deuxième trimestre 2022 sont toujours en amélioration par rapport à la même période l’an dernier, lorsque Tesla avait réalisé 1,1 milliard de dollars de bénéfices et 11,9 milliards de dollars de revenus, grâce à davantage de livraisons et à un prix de vente moyen plus élevé ; la société a augmenté le prix de ses véhicules cette année, y compris une hausse maximale de 6 000 $ le mois dernier.

Une baisse des revenus et des bénéfices était attendue après que Tesla ait précédemment confirmé que ses livraisons avaient chuté de 18% en raison des fermetures de Covid en Chine et des problèmes d’approvisionnement. L’entreprise a également supprimé 10% de ses emplois en raison du « super mauvais pressentiment » de Musk à propos de l’économie.

Bitcoin avait connu un léger rebond cette semaine. BTC oscillait près de 19 000 $ mardi dernier (12 juillet) mais avait remonté à près de 24 200 $ mercredi. La valeur est redescendue à 22 700 $ suite à l’annonce de Tesla.