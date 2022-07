Kaleido d’Ethereum collabore avec Polygon pour l’adoption de Web3 | Cryptomonnaie

Pour rapprocher la convergence tant attendue entre les chaînes de blocs publiques et privées, la plate-forme d’entreprise Ethereum Kaleido s’associe à Polygon, le service de mise à l’échelle populaire.

Dévoilé jeudi lors du rassemblement communautaire annuel d’Ethereum à Paris, EthCC, Polygon Edge offre aux entreprises un système convivial basé sur le cloud et connecté au réseau principal d’Ethereum. Polygon Edge propose aux entreprises un choix de modèles de frais de gaz élevés à nuls, en fonction des exigences de la transaction.

Historiquement, les sociétés de premier ordre ont cherché à créer des blockchains privées pour garder le contrôle de leurs données et respecter les réglementations en vigueur. Cependant, ces entreprises sont désormais attirées par la transparence des chaînes publiques, portées par l’intérêt croissant pour le Web3, la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

« Nous disons depuis des années que le segment de la blockchain d’entreprise, qui est apparu en 2015, rejoindrait ces écosystèmes publics », a déclaré le fondateur de Kaleido, Steve Cerveny, dans une interview. « Maintenant, nous voyons des NFT d’entreprise qui font référence à des jumeaux numériques et à des choses du monde réel et à toutes sortes d’utilitaires créés et se produisant maintenant en 2022. »

Polygon développe toute une gamme de systèmes intelligents de superposition et de canaux latéraux pour rendre Ethereum, avec sa congestion et ses coûts de gaz élevés, rapide et abordable. Mais une couche de mise à l’échelle supplémentaire est nécessaire, ce que Cerveny appelle des « chaînes d’applications ». Il s’agit d’une sorte de blockchain dédiée à une application, a-t-il dit, qui propose des choix supplémentaires prêts à l’emploi lorsqu’il s’agit de relier intuitivement Ethereum.

Par exemple, si une entreprise cliente souhaite mettre en place un stablecoin, cela pourrait nécessiter dans une certaine mesure des frais de gaz élevés sur le réseau principal Ethereum, a déclaré Cerveny. Un deuxième niveau de transactions pourrait utiliser le réseau principal Polygon et entraînerait des frais moins élevés, a-t-il noté. Ensuite, il y a un grand pourcentage de cas d’utilisation et de charges de transaction qui doivent être sans frais de gaz, a-t-il ajouté.

« Nous apportons un cadre qui offre le pouvoir de choisir. C’est aussi simple qu’un drapeau différent sur l’API pour choisir une transaction super spéciale, ou quelque chose de très gros volume avec un mélange différent de sécurité et de décentralisation », a déclaré Cerveny. « Rendre la construction aussi simple débloque vraiment beaucoup plus de zéros dans l’équation de mise à l’échelle. »