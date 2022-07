Le régulateur australien teste le retrait automatique des sites d’escroquerie cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les spécialistes de la cybersécurité ont salué un nouvel essai de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) pour supprimer automatiquement les sites Web frauduleux. L’essai a vu des dizaines de sites d’escroquerie, y compris des escroqueries cryptomonnaies, mis hors ligne après que plus de 300 ont été signalés.

L’ACCC a rapporté que les Australiens avaient perdu 113 millions de dollars dans des escroqueries à la crypto-monnaie l’année dernière. Le nouveau procès sera en partenariat avec l’Australian Securities and Investment Commission (ASIC) et se concentrera sur la suppression efficace des sites Web frauduleux une fois qu’ils auront été signalés aux régulateurs australiens afin de protéger les investisseurs potentiels contre les fraudes cryptomonnaies.

L’ACCC utilise un service de contre-mesures de Netcraft, basé au Royaume-Uni, qui fournit un service similaire depuis quatre ans au National Cyber ​​Security Centre du Royaume-Uni.

Selon un rapport d’IT News, les sites déjà supprimés comprennent des « sites de phishing se faisant passer pour des entreprises et des autorités gouvernementales australiennes », ainsi que « des escroqueries de chiots, des escroqueries de chaussures, des escroqueries d’investissement en crypto-monnaie et des escroqueries de support technique ».

Ken Gamble, président exécutif de la société de renseignement privée IFW Global, a salué le développement. Il a déclaré à Cointelegraph que c’était « la meilleure nouvelle qu’il ait entendue », car il avait « vu les dommages causés par ces sites par des fraudeurs sophistiqués en utilisant des techniques de marketing numérique de pointe : »

Ces sites Web d’escroquerie cryptomonnaie ne sont pas réglementés, organisés par des groupes criminels, dont beaucoup résident en Europe de l’Est, qui exploitent des centres d’appels, prenant chaque jour des millions de mamans et de papas à travers le monde.

Gamble a déclaré que les agences gouvernementales australiennes doivent également être ouvertes à la collaboration avec le secteur privé pour connaître un réel succès.

« Nous avons besoin que les forces de l’ordre soient impliquées et collaborent avec différents pays […] bon nombre de ces principaux échanges de crypto-monnaie ne sont pas utiles dans les enquêtes sur les fraudes, ce qui rend nos enquêtes beaucoup plus difficiles que nécessaire.

Chercheurs et romantiques, méfiez-vous

Gamble a déclaré que les personnes faisant des recherches sur la crypto-monnaie sont souvent ciblées par des publicités Facebook «les attirant» avec des «vidéos professionnelles de style hollywoodien», les convainquant à quel point il est facile de gagner de l’argent:

Si quelqu’un souhaite investir 10 000 $ dans la crypto-monnaie, il devrait dépenser 1 000 $ pour effectuer des vérifications préalables afin de s’assurer qu’il s’agit d’une plate-forme légitime. […] s’il s’avère qu’il s’agit d’une arnaque, ce sera le meilleur 1 000 $ qu’ils auront jamais dépensé.

Il a déclaré que ceux qui investissent dans la crypto-monnaie devraient faire leur propre diligence raisonnable, car de nombreux sites Web clonent de plus grandes entreprises pour arnaquer les investisseurs potentiels. Il a déclaré que les investisseurs potentiels devraient au minimum « faire des vérifications pour s’assurer que la plate-forme est réglementée, avec tous les bons numéros de licence financière ».

Un représentant de Cyber ​​Trace, une équipe d’enquêteurs privés spécialisés dans la fraude à la crypto-monnaie, a déclaré au Cointelegraph que le « romance baiting » est l’arnaque à la crypto-monnaie la plus courante.

Cela implique que les victimes parlent à un intérêt romantique en ligne qui les aide à s’inscrire à un important échange de crypto-monnaie après avoir dit à la victime qu’elles ont réalisé « d’excellents retours sur investissement ».

Le fraudeur demandera alors à la victime d’envoyer « une petite somme pouvant aller jusqu’à 200 $ » sur sa plateforme, où « il trifouillera les chiffres de son côté pour montrer à la victime qu’elle a déjà réalisé un profit, en lui proposant de retirer ce montant ». gagner leur confiance. »

Une fois que la victime a compris à quel point il est facile de réaliser un profit et de retirer ses fonds, elle commence à investir « de plus en plus… et ne retire plus grand-chose après ce point ».