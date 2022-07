Musk a coupé les ailes de Bitcoin | Cryptomonnaie

Combien de temps dure l’éternité ? Un peu plus d’un an, si vous êtes Elon Musk. Tesla a indiqué dans son rapport trimestriel avoir vendu les trois quarts de ses Bitcoins, invoquant l’incertitude. La vente passée ne change pas la disposition du marché, car toutes les transactions ont déjà été effectuées. Cependant, le sentiment des investisseurs est peut-être le principal moteur de ce marché, où un algorithme mathématique régit l’émission.

Et ce sentiment a été touché à un moment plutôt crucial. En raison de la frustration des investisseurs à court terme, le BTCUSD n’a pas réussi à rompre avec sa moyenne mobile sur 50 jours. Le prix s’est stabilisé à 23000 au moment de la rédaction, oscillant autour de cette ligne de tendance. Ne pas franchir cette ligne dans un mouvement brusque est un signal baissier. Le développement le plus proche serait le retour de Bitcoin dans la zone de support locale à 19000.

Ethereum a perdu 5,7% au cours des dernières 24 heures, à 1480 $. Les principaux altcoins ont encore chuté, passant de -4% (Dogecoin) à 11% (Solana). La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a chuté de 3,6 % à 1,03 billion de dollars, selon CoinMarketCap.

Selon CoinShares, les entrées de capitaux dans les fonds cryptomonnaies la semaine dernière étaient de 12,2 millions de dollars, dont 14,8 millions de dollars entrant dans les fonds sur les courts métrages en bitcoins. Les produits Bitcoin réguliers ont enregistré une sortie nette de 2,6 millions de dollars.

La chute du marché de la cryptomonnaie a été causée par « la cupidité, l’ignorance et une mauvaise gestion des risques », a déclaré le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz. Il a noté l’effondrement de l’écosystème Terra, qui a été le déclencheur des problèmes ultérieurs de Celsius Network, Voyager Digital et Three Arrows Capital.

Un projet de loi bipartite visant à réglementer l’industrie de la cryptomonnaie aux États-Unis pourrait devenir un document à part entière en 2023, a déclaré la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis. Elle a déclaré que certains législateurs auraient besoin de plus de temps pour traiter le sujet.

Le chef de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que la crise du marché de la cryptomonnaie nécessiterait une refonte des lois sur la protection des investisseurs.