First Mover Asia: Bitcoin cale alors que la contagion frappe Zipmex, Vauld. La fusion d’Ethereum va-t-elle résoudre ce problème ? | Cryptomonnaie

Bitcoin connaît sa meilleure semaine depuis mars, mais avec la Réserve fédérale toujours en mode de lutte contre l’inflation, il semble que la seule chose qui puisse vraiment stimuler les commerçants est la prochaine fusion Ethereum.

Bonjour. Je suis Bradley Keoun, ici pour vous présenter les faits marquants du jour sur le marché de la cryptomonnaie. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin connaît sa meilleure semaine depuis mars.

Nouvelles : La contagion de la crypto se propage à Zipmex, Vauld. Y a-t-il plus de chaussures à déposer?

Insights: Les commerçants ont des sentiments mitigés sur le « commerce de fusion » d’Ether, rapporte Shaurya Malwa.

Marchés

Bitcoin (BTC) : 23 315 $ −0,1 %

Éther (ETH) : 1 524 $ −1,6 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 959,90 + 0,6 %

Or : 1 693 $ l’once troy −1,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,04 % + 0,02

Le feu de brousse crypto est-il passé ? Ou y a-t-il une autre étape à venir ?

Bitcoin (BTC) connaît sa meilleure semaine depuis mars, en hausse de 12% rien que depuis dimanche, et l’éther (ETH) fait encore mieux, en hausse de 15%.

Pourtant, mercredi, le rallye a semblé s’arrêter quelque peu, et les nouvelles ont été remplies de gros titres supplémentaires sur le carnage de cette année dans l’industrie de la cryptomonnaie – les retombées de la chute des prix de cette année.

Omkar Godbole a fait état d’un nouveau gel des retraits – le signe avant-coureur de problèmes qui ont également précédé les dépôts de bilan des plates-formes de cryptomonnaie en difficulté Voyager Digital et Celsius. Cette fois, le gel est venu de Zipmex, un échange de crypto-monnaie basé à Singapour qui aurait prêté quelque 100 millions de dollars à Babel Finance, une autre société de crypto en difficulté. La contagion continue.

Et le prêteur de crypto-monnaie basé à Peter Thiel, Vauld, a déposé une demande de protection contre les créanciers singapouriens quelques jours seulement après avoir suspendu les retraits. Le prêteur crypto – qui compte également Pantera Capital et Coinbase Ventures parmi ses investisseurs – doit 402 millions de dollars à ses créanciers.

Et pourtant, la récente reprise du marché a suscité des questions quant à savoir si le pire malaise de l’industrie est du passé. Il n’y a plus de grosses chaussures à laisser tomber, pour ainsi dire – seulement des petites.

Godbole a rapporté séparément (oui, il était occupé) qu’une enquête de Bank of America a révélé que le pessimisme des investisseurs – sur les marchés traditionnels, et non sur la crypto – à des niveaux désastreux. Et cela pourrait être un indicateur à contre-courant, ce qui pourrait être bon pour les actions, et donc bon pour le bitcoin, puisque les actifs se négocient en grande partie de manière synchronisée ces derniers temps.

« Un vieux mantra de Wall Street dit que lorsque les investisseurs se sentent collectivement plus mal et détiennent des liquidités, la majeure partie de la baisse des prix s’est déjà produite », a écrit Godbole. « Puis, vendre des étals, ouvrant finalement la voie à une nouvelle course de traders. »

Tesla d’Elon Musk a révélé mercredi avoir vendu la majorité de ses avoirs en bitcoins au cours du deuxième trimestre pour augmenter ses liquidités. Cela équivalait à environ 936 millions de dollars, soit 75 % des avoirs du constructeur de véhicules électriques, au cours du trimestre. Il a vendu son bitcoin à un prix moyen d’environ 29 000 dollars par bitcoin, évitant une charge de dépréciation substantielle en vendant plus tôt dans le trimestre, puisque le bitcoin a terminé le deuxième trimestre à un prix d’environ 18 700 dollars.

Voici ce que disent trois analystes sur les perspectives du bitcoin et de la crypto :

Mark Newton, Fundstrat : L’évasion de Bitcoin « donne une certaine confiance supplémentaire que les creux de cette baisse pourraient enfin être en place ».

Alexandre Lores, Quantum Economics : « La question brûlante qui se pose sur Twitter est la suivante : s’agit-il simplement d’un » piège haussier « , ou avons-nous vu le pire et sommes-nous dans notre prochain marché haussier ? La bonne réponse est que je n’en ai aucune idée. et personne d’autre non plus. »

Greg Magadini, Genesis Volatility : « Nous allons probablement assister à une certaine consolidation – vous savez, probablement entre 20 000 $ et 27 000 $ sur le bitcoin, et puis je pense toujours qu’il y a probablement des inconvénients à moyen terme pour la cryptomonnaie… Pour pour la première fois depuis quelques mois, nous obtenons l’asymétrie des options du côté des appels… Je suis un peu d’avis qu’un grand nombre de ces pertes ont maintenant été mesurées et comptabilisées et que les gens sont conscients Donc, une grande partie de la brûlure des broussailles est probablement derrière nous.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE +2,3% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Polygone MATIQUE −10,6 % Plate-forme de contrat intelligente Gala GALA −8,8 % Divertissement Décentralisé MANA −8,0 % Divertissement

Connaissances

Les commerçants ont des sentiments mitigés sur le « commerce de fusion » d’Ether

Par Shaurya Malwa

Ether a ajouté près de 48 % au cours de la semaine dernière, le sentiment des investisseurs étant devenu haussier avant l’événement de « fusion » attendu d’Ethereum en septembre. Mais la hausse des prix suscite des émotions mitigées parmi les observateurs du marché.

La fusion fait référence au déploiement de la couche d’exécution d’Ethereum – le terme pour le réseau Ethereum actuel – à la «couche consensus» de la chaîne Beacon, le terme pour la prochaine blockchain de preuve de participation d’Ethereum.

Cette décision fait partie du passage en plusieurs étapes d’Ethereum à un mécanisme de consensus de preuve de participation qui validerait les transactions à l’aide de nœuds gérés par des « intervenants ». Ceci est en faveur de la conception actuelle de la preuve de travail, qui s’appuie sur des entités centralisées appelées «mineurs» pour valider les transactions réseau.

Les commerçants ont fait monter les enchères en prédiction de la fusion. L’action des prix de la semaine dernière a entraîné plus de 457 millions de dollars de pertes de liquidation lundi seulement, le plus depuis septembre dernierselon la société d’analyse Coinanalyze.

La mise à niveau tant attendue de Merge entraînera une réduction de 90% de l’émission annuelle d’ether – diminuant ainsi l’offre, entraînant probablement une augmentation de la valeur. Certains observateurs considèrent la fusion comme équivalente à trois moitiés de bitcoin – un code programmé qui réduit de moitié l’offre de monnaie bitcoin (BTC) par bloc tous les quatre ans.

Mais malgré cela, le sentiment autour de la mise à niveau reste mitigé.

« L’ETH a subi un changement rapide de récit au cours de la semaine dernière, les spéculateurs se concentrant uniquement sur la » fusion « à venir en tant que catalyseur d’appréciation », a déclaré Matthew Dibb, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Stack Funds. « En plus de cela, nous pensons qu’il existe une quantité importante de capitaux mis à l’écart qui attendaient un élan haussier pour établir de nouvelles positions. »

Anderson McCutcheon, PDG de Chains.com, a noté que les marchés plus larges assistaient actuellement à un « changement de sentiment » et que les investisseurs cherchaient à déployer des liquidités dans des actifs solides.

« Cela amplifie toutes les nouvelles positives ou les améliorations majeures offertes par les projets », a expliqué McCutcheon. La fusion est évidemment une bonne nouvelle et un moment charnière dans l’histoire d’Ethereum, mais son effet sur le marché est amplifié par l’absence de pression de vente.

« Il y a beaucoup d’Ethereum enfermé dans le jalonnement ou gelé dans des comptes auxquels les utilisateurs n’ont pas accès », a ajouté McCutcheon, citant des produits comme Lido qui permettent aux utilisateurs de miser des pièces tout en conservant des liquidités et en contournant le fardeau de posséder un minimum de 32 ether. devenir jalonneur.

Certains analystes ont cependant averti qu’il était peu probable que le mouvement à la hausse de l’éther se poursuive dans les prochains jours.

« Alors que l’évolution des prix d’Ethereum donne certainement de l’espoir à l’ensemble du marché dans les prochaines semaines, le saut soudain est principalement motivé par le battage médiatique et peut-être un manque de compréhension de ce que fera la fusion », a expliqué le Dr Martin. Hiesboeck, responsable de la recherche sur la cryptomonnaie chez Uphold, dans un message Telegram.

«Cela a déjà été annoncé six fois dans une formulation très similaire; « c’est celui-là » peut-être juste de l’hopium « , a ajouté Hiesboeck.

Pendant ce temps, Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que la fusion intervient à un moment où les effets néfastes de l’extraction de bitcoin et son impact climatique sont au centre des préoccupations.

« L’exploitation minière de crypto a été fortement critiquée pour sa contribution au changement climatique en raison de sa nature énergivore et alors que les incendies de forêt font rage en Europe et aux États-Unis, la promesse que les transactions Ether pourraient être moins dommageables pour l’environnement a suscité une vague d’intérêt », dit Streeter.

Streeter, cependant, a mis en garde: «Avec les règles des futurs jeux d’exploitation minière, de jalonnement et de commerce encore assez troubles, et la valeur des actifs cryptomonnaies extrêmement sensible aux conditions volatiles des marchés financiers, il est clair qu’investir dans le crypto Wild West est toujours une entreprise très risquée.