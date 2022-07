BTC / USD recule du sommet de cinq semaines alors que Tesla révèle la vente de Bitcoin | Cryptomonnaie

Le BTC / USD reste sous pression après avoir cassé la tendance haussière de deux jours autour du pic mensuel.

Tesla révèle une vente importante de ses avoirs en Bitcoin dans le dernier rapport sur les résultats.

Le rebond du dollar américain sur les craintes de récession tease également les vendeurs.

Le BTC/USD porte le fardeau de l’aversion de Tesla pour le Bitcoin alors que les traders se retirent du pic mensuel. Cependant, la paire Bitcoin reste légèrement enchère à environ 23 200 $ au début de jeudi, alors que les commerçants se préparent à de nouveaux indices.

« Tesla a vendu pour 936 millions de dollars de bitcoins au deuxième trimestre, plus d’un an après que la société a acheté 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie au sommet de sa croissance et de sa popularité massives », a déclaré Reuters. La nouvelle mentionnait également que le constructeur automobile avait vendu 75% de ses avoirs en Bitcoin. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a ajouté que Tesla n’avait vendu aucun de ses dogecoins, une crypto-monnaie basée sur les mèmes qu’il a vantée, comme l’a rapporté Reuters.

Il convient de noter que le rebond du dollar américain au milieu du retour des craintes de récession aurait également pu peser sur les prix BTC/USD. Cela dit, l’indice du dollar américain (DXY) bave autour de 107,05 après avoir rebondi sur un plus bas de quinze jours la veille. Les gains antérieurs du DXY pourraient être liés aux craintes du marché d’une récession émanant de l’Europe et aux fortes données d’inflation du Royaume-Uni, ainsi que du Canada. Les tensions sino-américaines et les problèmes covid de la Chine ont également soutenu la demande de valeur refuge du dollar américain.

Ensuite, les mises à jour concernant le profil de risque du marché et les actions pourraient aider à déterminer les mouvements BTC/USD à court terme, car un sentiment aigre pourrait rejoindre les nouvelles de Tesla pour peser sur la paire Bitcoin.

Analyse technique

Les traders BTC / USD assistent à une défaite immédiate du niveau EMA de 50 jours autour de 23 400 $, avant le plus bas de mai à près de 25 380 $. Pendant ce temps, le recul reste insaisissable à moins de rester au-delà de la ligne de résistance précédente du 21 juin, à 22 950 $.