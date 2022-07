La fintech brésilienne BEE4 lancera le premier marché boursier local à jetons | Cryptomonnaie

Travaillant dans un bac à sable réglementaire, la société permettra aux entreprises de taille moyenne de tokeniser leurs offres publiques sur Quorum, un réseau fonctionnant sur Ethereum.

BEE4, une société de technologie financière basée au Brésil, prévoit de lancer le premier marché local d’actions tokenisées dans les prochaines semaines, a déclaré mardi la PDG de BEE4, Patricia Stille, à CoinDesk.

La société prévoit de reproduire la structure d’une bourse et permettra aux entreprises brésiliennes dont les revenus annuels se situent entre 1,8 et 55 millions de dollars de faire des offres publiques pouvant atteindre 19 millions de dollars.

En septembre dernier, BEE4 a été choisi par la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges (CVM) pour participer à un bac à sable réglementaire, aux côtés de SMU, un marché secondaire de financement participatif, et QR Vórtx, un tokenizer émettant des obligations et des FIDC.

Selon Stille, les investissements dans les entreprises en démarrage ont été réservés aux grands fonds ou aux investisseurs disposant de capitaux importants et ayant accès à des tours de table privés. « BEE4 vient donner aux investisseurs généraux un accès à cela », a-t-elle déclaré.

La plateforme BEE4 proposera des ordres d’achat et de vente, un livre d’offres ouvert, une salle des marchés et des enchères. Il fonctionnera sur le réseau Quorum, basé sur la blockchain Ethereum, sur laquelle les entreprises marqueront leurs offres publiques, a déclaré Stille.

La tokenisation des actifs est un domaine brûlant au Brésil. En décembre, la seule bourse du Brésil, B3, a déclaré qu’elle explorait des opportunités dans les segments de la tokenisation des actifs, de la conservation des actifs numériques et de la crypto-as-a-service (CaaS). Et la semaine dernière, Itaú Unibanco, la plus grande banque privée du Brésil, a annoncé son intention de lancer une plateforme de tokenisation d’actifs qui transforme les produits financiers traditionnels en jetons.