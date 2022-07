Le prix AVAX remonte de 50% en 10 jours, voici ce qui pourrait arriver ensuite | Cryptomonnaie

Le prix de l’avalanche a augmenté de 50 % au cours des deux dernières semaines.

Le prix AVAX maintient la tendance haussière, suggèrent les techniques.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 22 $.

Avalanche prix des films à l’unisson avec le reste du marché. Le jeton de jeu basé sur Ethereum a encore plus de potentiel de hausse.

Le prix AVAX est en mouvement

Le prix de l’avalanche peut avoir des commerçants incrédules alors que l’actif numérique continue de grimper.

Depuis le 13 juillet, le jeton de jeu basé sur Ethereum a affiché un impressionnant rallye de 50 %. Bien que de nombreux commerçants puissent être sceptiques quant au rallye du marché de la cryptomonnaie, il existe peu de raisons de définir un pari contre la tendance.

Le prix de l’avalanche se négocie actuellement à 25 $. L’objectif attendu de la thèse baissière de la semaine dernière une fois l’invalidation à 20 $ déclenchée. En observant les données techniques, il semble qu’une consolidation plus longue pourrait être en cours, ou que le rallye initial n’est toujours pas terminé. Par conséquent, il est justifié de rester dans la tendance, car les éléments techniques pourraient encore se dérouler dans le cadre d’une vague d’impulsion plus importante à la hausse. Les prochains objectifs pour AVAX sont de 27 $ et 31 $. Les commerçants devraient également envisager un retour dans la zone médiane de 23 $ pour une opportunité d’attraper un couteau.

Graphique AVAX/USDT sur 3 heures

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 22 $. Si les baissiers peuvent marquer ce niveau, ils pourraient être en mesure d’induire une vente ciblant 17 $, ce qui entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix actuel de l’Avalanche.