Ne misez pas Dogecoin sur Binance : les développeurs avertissent les détenteurs de DOGE | Cryptomonnaie

Les développeurs de Dogecoin se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur désapprobation du programme de jalonnement DOGE de Binance.

Binance a récemment annoncé un nouveau programme pour Litecoin et Dogecoin « Locked Staking » sans exposition détaillée aux risques.

Les analystes ont prédit une montée rapide à 0,082 $ alors que Dogecoin sortait de sa tendance à la baisse.

Les développeurs du réseau Dogecoin ont critiqué le nouveau programme de jalonnement de Binance. Binance a ajouté DOGE et Litecoin à son programme « Locked Staking », offrant aux investisseurs 3,1% APR pour une période de 120 jours.

Trois raisons pour lesquelles le programme de staking de Binance est une entreprise risquée

Dans une série de tweets, les développeurs de Dogecoin et la DogeArmy ont critiqué le plus grand échange au monde, Binance. Mishaboar, un analyste crypto a exprimé sa dissidence sur le nouveau programme de jalonnement verrouillé de Binance et a recommandé aux détenteurs de Dogecoin de rester à l’écart de l’échange crypto.

Oh mec. @Binance a annoncé un autre programme « d’attente ». Celui-ci est appelé « Locked Staking », et il vous permet de « staker » LTC et Dogecoin. Comment est-ce même possible, quand #LTC et #Dogecoin sont les cryptos PoW ? Êtes-vous en train de « jalonner » des jetons indexés sur Binance ? Reste loin! pic.twitter.com/SnAT7KSJoa — Mishaboar (@mishaboar) 19 juillet 2022

Mishaboar a fait valoir que le « jalonnement verrouillé » de DOGE et de LTC n’est pas possible car ce sont des crypto-monnaies de preuve de travail. L’analyste a demandé à Binance si l’échange permettait de jalonner des jetons indexés sur Binance. Il est difficile de déterminer comment le programme fonctionne et la description n’est pas claire.

Le site Web décrit le « jeu verrouillé » comme suit :

le processus de détention de fonds dans un portefeuille de crypto-monnaie pour soutenir les opérations d’un réseau de blockchain.

On ne sait toujours pas à quel réseau Binance fait référence et la divulgation des risques reste tout aussi floue. Les développeurs du réseau Dogecoin affirment qu’il existe plusieurs catastrophes qui affligent l’écosystème de la crypto-monnaie et que des termes obscurs en sont la racine. Par conséquent, le lancement d’un programme de « staking verrouillé » par Binance n’est pas la bonne voie à suivre. Il a le potentiel d’exposer les investisseurs et leurs avoirs Dogecoin à des risques sans les divulgations nécessaires.

Mishaboar a donc mis en garde les investisseurs et leur a demandé de rester à l’écart du nouveau programme d’échange.

Binance Staking s’engage à augmenter les revenus des utilisateurs, mais pour de vrai ?

Le site Web de l’échange se lit comme suit : « Binance Staking, dédié à l’augmentation des revenus de staking des utilisateurs. »

Cependant, le manque de clarté et de détails a suscité des critiques de la part de la communauté Dogecoin. La section FAQ du site Web offre des informations incomplètes. La plateforme d’échange de Binance s’efforce d’assurer la transparence et la sécurité des fonds des utilisateurs, un message réitéré par le PDG Changpeng Zhao dans ses tweets et ses efforts constants pour assurer la sécurité de la communauté crypto. Il existe une disparité en ce qui concerne la plateforme de jalonnement et le programme de « jalonnement verrouillé ».

Section FAQ du programme de staking verrouillé de Binance

Le prix Dogecoin se prépare pour une course haussière

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont prédit un rallye à 0,082 $. La pièce meme a récemment récupéré ses pertes et a commencé une nouvelle étape. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de prix, regardez cette vidéo :