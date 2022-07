Dogecoin et Bitcoin mènent la reprise parmi les majors, mais certains analystes mettent en garde contre la pression de vente | Cryptomonnaie

Le bitcoin (BTC) a approché 23 500 dollars, le niveau le plus élevé depuis plus d’un mois, mercredi aux premières heures européennes. Les gains sont survenus alors que le deuxième plus grand éther de crypto-monnaie (ETH) a bondi à 1 500 $ plus tôt cette semaine avant l’événement « Merge » attendu en septembre.

Le DOGE de Dogecoin a bondi de 11 %, entraînant des gains parmi les principales crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Aucun catalyseur technique pour le déménagement ne semblait exister, mais les développeurs du réseau ont interrogé les membres de la communauté pour connaître leur opinion sur un événement de hackathon centré sur Dogecoin en novembre – ce qui pourrait suggérer un développement technique futur.

Les prix de l’ADA et du XRP de Cardano ont augmenté de 8 %. BNB a gagné 2,7 %, tandis que le SOL de Solana s’est négocié à plat après un rallye de près de 30 % au cours de la semaine dernière. La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a augmenté de 4 %, dépassant 1,1 billion de dollars.

En dehors des majors, l’APE d’ApeCoin a bondi de 8% alors que l’élan d’achat de la démo du jeu métaverse de la semaine dernière se poursuivait. Le SHIB de Shiba Inu a bondi de 10% malgré l’absence de catalyseur technique.

Les commentateurs du marché ont déclaré que les gains en bitcoins sont intervenus dans un contexte de reprise des marchés boursiers plus larges alors que les traders évaluent la prochaine série de hausses de taux aux États-Unis. Les cotes montrent une probabilité de 65 % d’une hausse de 75 points de base par rapport à la fourchette actuelle de 150 à 175.

« Bitcoin a enregistré mardi ses gains les plus élevés en un mois grâce à un rebond des indices boursiers américains et à un dollar plus faible », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste principal du marché chez FxPro, dans un e-mail.

« Bitcoin a testé les sommets depuis le 13 juin près de 23 700 dollars, et mercredi, il tente de se consolider au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours », a déclaré Kuptsikevich. La consolidation au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours est considérée comme le signe d’un changement positif de l’élan parmi les traders basés sur les graphiques ou sur l’action des prix.

Cependant, Kuptsikevich a ajouté: « Si la dynamique haussière s’arrête, comme ce fut le cas en février et mars de cette année, nous devrions nous préparer à une forte augmentation des ventes. »

D’autres analystes ont montré des sentiments similaires et ont mis en garde contre une humeur haussière.

« Avec les règles des futurs jeux d’exploitation minière, de jalonnement et de trading encore assez troubles, et la valeur des actifs cryptomonnaies extrêmement sensible aux conditions volatiles des marchés financiers, il est clair qu’investir dans le crypto Wild West est toujours une entreprise très risquée », a expliqué Susannah Streeter, analyste senior des marchés chez Hargreaves Lansdown, dans un e-mail.

« Les investisseurs ne devraient toucher qu’à la marge de leurs investissements avec de l’argent qu’ils doivent être prêts à perdre », a ajouté Streeter.