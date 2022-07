Le prix du Shiba Inu vole la vedette alors que les traders SHIB prennent les choses en main | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a maintenu sa récente cassure à partir d’un fanion haussier, laissant présager une tendance à la hausse.

Les investisseurs doivent se méfier de l’obstacle de 0,0000139 $ avant que le rallye n’atteigne son objectif à 0,0000154 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000095 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu a réussi à maintenir sa dynamique haussière après être sorti d’une tendance haussière. Ce développement indique que SHIB est prêt à décoller au prochain niveau significatif.

Le prix Shiba Inu fait son chemin

Le prix du Shiba Inu sort d’un fanion haussier, alias un modèle de continuation. La formation technique est composée d’un mât et d’un fanion.

Dans ce scénario, le mouvement explosif de 34 % entre le 19 et le 25 juin a mis en place le mât et la consolidation qui s’en est suivie sous la forme de dépressions plus élevées et de crêtes plus basses a créé un fanion. Ce modèle, d’un point de vue théorique, prévoit une hausse de 34 % à 0,0000154 $, qui est obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 0,0000116 $.

Après une cassure réussie à 0,0000116 $ le 18 juillet, SHIB a réussi à retester le fanion et à monter plus haut. Cette évolution est un signal haussier que la tendance favorise les haussiers. Désormais, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu poursuive son ascension vers l’objectif de prédiction à 0,0000154 $.

Cependant, au cours de cette ascension, les traders SHIB doivent surmonter l’obstacle de 0,0000139 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour la pièce meme, une inversion du prix du Bitcoin pourrait nuire à ce sentiment haussier. Dans ces circonstances, si SHIB produisait un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000095 $, cela invaliderait la thèse haussière et déclencherait potentiellement un crash à la barrière de 0,0000082 $.