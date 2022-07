Le milliardaire crypto Sam Bankman-Fried pense que le fond est dans | Cryptomonnaie

Raoul Pal et Samuel Bankman-Fried conviennent que le plongeon de la cryptomonnaie est derrière nous et que le fond est après le récent retrait.

Le PDG de FTX pense qu’il n’y aura pas d’autre chaussure à lâcher dans le carnage de la crypto et que le pire est maintenant derrière nous.

Bitcoin et Ethereum ont rebondi et récupéré leurs pertes, affichant des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière.

Sam Bankman-Fried a assuré aux investisseurs en cryptomonnaie que le fond était en place et que le retrait était derrière nous. Il n’y aura pas d’autre chute de chaussure car Bitcoin et Ethereum récupèrent leurs pertes. Raoul Pal est d’accord avec le PDG de FTX, estime que nous avons peut-être atteint le fond.

Je pense que les chaussures sont tombées : Sam Bankman-Fried

Samuel Bankman-Fried, crypto milliardaire et PDG de FTX est certain que toutes les chaussures ont chuté et que le marché de la crypto-monnaie a touché le fond. Les investisseurs grattent maintenant le fond du baril alors que Bitcoin, Ethereum et les altcoins récupèrent leurs pertes et commencent leurs récupérations.

Le PDG de FTX est très enthousiasmé par les développements du web3 et des plateformes de paiement et des structures du marché des consommateurs. Sam Bankman-Fried aurait déclaré: « Je pense que les chaussures ont chuté. » Le PDG a évoqué le scénario actuel du marché de la cryptomonnaie dans lequel il pense que le fond est atteint. Depuis le 18 juillet, les analystes ont noté une reprise de Bitcoin et d’Ethereum et de la capitalisation globale du marché de la cryptomonnaie. La valeur totale verrouillée dans Ethereum, Cardano, Avalanche et l’écosystème DeFi a grimpé. Lors d’une conversation avec Raoul Pal, PDG et co-fondateur de Real Vision, le PDG de FTX a déclaré :

Je pense que les chaussures sont tombées et que nous sommes dans une situation de type « eh bien, voyons ce qui se passe avec le monde ». Mais je ne me sens pas totalement confiant là-dedans, et évidemment pas des conseils financiers.

Raoul Pal et Bankman-Fried sont certains qu’une baisse de 2,9 billions de dollars de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie est un indicateur du creux, et ce scénario n’est pas unique au secteur. L’attente de hausses des taux d’intérêt a déclenché un effet domino sur les marchés des actions et des crypto-monnaies ; maintenant que l’événement est pris en compte, les actifs du top 30 ont commencé leur reprise.

Bankman-Fried a déclaré à Pal que la première victime du bain de sang crypto était l’effondrement de Terra LUNA-UST. Le PDG de FTX a noté que l’effet de levier effectif plus élevé que prévu des investisseurs est l’une des principales causes du ralentissement de l’écosystème crypto.

Bitcoin vise 25 000 $ dans le cycle actuel

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont noté que BTC tentait de surmonter l’AM de 200 semaines. Les traders visent le niveau de 25 000 $ dans la tendance haussière en cours. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :