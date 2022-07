Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la cryptomonnaie deviennent verts alors que BTC marche à 25 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est prêt à passer à 25 000 $ après avoir surmonté le SMA de 200 semaines.

Le prix Ethereum attend la rotation du capital pour passer aux seuils de 1 700 $ et 2 000 $.

Le prix Ripple montre sa force et se rallie aux côtés des grands traders de la crypto.

Le prix du Bitcoin fait un mouvement significatif avec quelques altcoins sélectionnés, y compris le prix Ripple. Cependant, le prix d’Ethereum semble avoir pris du recul et ne montre aucun signe de mouvement, du moins pour le moment.

Le prix du Bitcoin est le plus haussier du groupe

Le prix du Bitcoin a fait l’impossible, il a basculé la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 22 631 $ dans un niveau de support en produisant un chandelier quotidien juste au-dessus. Cette évolution est un déclencheur haussier et a amené de nombreux investisseurs à faire pivoter leur capital des altcoins vers le BTC.

En conséquence, seuls le grand crypto et quelques altcoins sélectionnés se rallient. L’objectif le plus probable pour les traders serait de retester le point médian à 25 000 $. Ce niveau est celui où un sommet local pourrait se former pour le prix du Bitcoin.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche en dessous de 22 631 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Cependant, une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 21 670 $ fera basculer la fourchette vers un niveau de résistance et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum peine mais reste optimiste

Le prix d’Ethereum a balayé l’obstacle de 1 284 $ et est actuellement aux prises avec la barrière de résistance de 1 543 $. Bien que l’ETH ait transformé ce dernier niveau en un plancher de support, il manque un élan haussier pour déclencher une montée en puissance.

Par conséquent, les investisseurs patients seront probablement récompensés lorsque le capital passera de BTC à ETH. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum revienne ensuite au niveau de 1 700 $. Dans des circonstances particulières, le jeton de contrat intelligent pourrait même revoir le niveau psychologique de 2 000 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Indépendamment de l’optimisme haussier, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de 1 543 $, cela ruinera les perspectives positives. Dans un tel cas, l’ETH pourrait revoir le niveau de 1 284 $, mais à ce moment-là, les acheteurs auront une autre tentative pour pousser l’ETH plus haut.

Prix ​​Ripple prêt pour plus de gains

Le prix Ripple a rebondi sur la ligne de tendance à la baisse à 0,353 $ et a déclenché un rallye. Cette tendance est susceptible d’atteindre le sommet de la fourchette à 0,387 $ si l’élan continue à affluer.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une extension de la tendance haussière si le prix du XRP parvient à renverser l’obstacle de 0,387 $. Dans un tel cas, le prix Ripple pourrait revoir la barrière de résistance de 0,439 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ripple, un rejet à 0,387 $ est toujours un résultat probable, surtout si les marchés se refroidissent. Cependant, si ce rejet produit un chandelier de quatre heures en dessous de 0,336 $, il invalidera la thèse haussière.