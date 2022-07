Récupération complète de Crypto | Cryptomonnaie

Bitcoin a bondi de 8,5% à 23 300 dollars mardi, affichant un gain de 20,8% au cours des sept derniers jours. Ethereum se négocie autour de 1570 $ mercredi matin, ajoutant 3,4 % en 24 heures et un impressionnant 49 % pour la semaine. Les meilleurs altcoins augmentent également bien, ajoutant entre 3,9 % (Polygon) et 11 % (Cardano) pour la journée.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 4,7 % du jour au lendemain pour atteindre 1067 milliards de dollars.

Bitcoin a enregistré mardi ses gains les plus élevés en un mois grâce à un rebond des indices boursiers américains et à un dollar plus faible. BTC a testé les sommets depuis le 13 juin près de 23 700 $, et mercredi, il tente de se consolider au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours.

La dynamique près de cette ligne a souvent agi comme un indicateur fiable de tendance à moyen terme. Seul un achat fort au-dessus de ce niveau peut servir d’indicateur de retournement ferme dans les prochains jours. Si la dynamique haussière s’arrête, comme ce fut le cas en février et mars de cette année, nous devrions nous préparer à une forte augmentation des ventes.

Le BTCUSD a également dépassé la moyenne sur 200 semaines lors de la dernière vague de croissance, mais une fixation au-dessus de ce niveau à la fin de la semaine doit être considérée comme un signal fiable.

L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie a grimpé à 31 mercredi après plus de deux mois en territoire de « peur extrême ».

Après des vagues de capitulation en mai-juin 2022, les cours du bitcoin sont en dessous du prix réalisé depuis un mois maintenant. D’autres signaux d’une formation potentielle de fond sont également apparus, note Glassnode.

CryptoQuant, la société de recherche, a averti les investisseurs que de nouvelles ventes de mineurs BTC dans un marché en baisse pourraient entraîner une pression sur les prix.