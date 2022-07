Le FBI émet un avertissement après que les investisseurs ont perdu 42,7 millions de dollars grâce à des applications cryptomonnaies frauduleuses | Cryptomonnaie

Le FBI a émis un nouvel avertissement concernant les cybercriminels qui dupent des millions d’investisseurs par le biais d’applications d’investissement cryptomonnaies frauduleuses.

Au moins 244 victimes ont été identifiées et les pertes totales s’élèvent à 42,7 millions de dollars.

Des applications cryptomonnaies suspectes ont utilisé les noms et logos de sociétés financières pour inciter les utilisateurs à effectuer des dépôts.

Le FBI a émis un nouvel avertissement à la lumière des cybercrimes ciblant les investisseurs en cryptomonnaie par le biais d’applications frauduleuses. Une nouvelle alerte de l’agence fédérale principale a révélé qu’au moins 244 victimes ont été identifiées et que les pertes totales s’élèvent à 42,7 millions de dollars et plus.

Le FBI émet un avertissement pour les investisseurs en crypto

Alors que le marché de la cryptomonnaie se remettait du récent bain de sang, le FBI a identifié des cybercriminels trompant les investisseurs en utilisant des applications frauduleuses. L’agence fédérale a émis une alerte après avoir identifié 244 victimes et des pertes totales de 42,7 millions de dollars. Les applications de cryptomonnaie suspectes utilisaient les noms et les logos de sociétés financières légitimes pour encourager les victimes à déposer de la crypto dans une adresse de portefeuille.

Lorsque les utilisateurs ont tenté de retirer les fonds, on leur a dit que les impôts devaient être payés avant que leur investissement puisse être débloqué. Les investisseurs qui payaient des impôts sur l’investissement frauduleux « lançaient en fait du bon après le mauvais ». C’est devenu un défi pour les investisseurs de récupérer leurs économies après avoir investi dans les applications frauduleuses.

Le FBI affirme que ces criminels cherchent à,

tirer parti de l’intérêt accru pour les services bancaires mobiles et les investissements dans les crypto-monnaies.

L’agence a exhorté les entreprises à avertir leurs clients de l’activité et à effectuer des contrôles réguliers pour s’assurer que leurs logos ne sont pas utilisés sans leur consentement en ligne.

Le FBI a noté qu’entre décembre 2021 et mai 2022, un groupe de cybercriminels se faisant passer pour une entreprise financière américaine légitime a amené 28 victimes à télécharger une application. Les fraudeurs ont utilisé le logo et le nom d’une véritable institution financière pour inciter les victimes à déposer de la crypto-monnaie sur des comptes associés à la firme, cependant, aucun retrait n’a été facilité.

Cette application a retiré 3,7 millions de dollars à ses victimes, selon le FBI.

