Où ira le prix Cardano alors que les traders ADA arrivent à la première cible? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se négocie à 0,525 $, juste en dessous de son premier objectif à 0,550 $.

Les investisseurs doivent noter que l’ADA pourrait subir un retracement avant une poursuite de la tendance.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 0,442 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano est sur le point de tester à nouveau un niveau de résistance ou son premier objectif. Aussi impressionnant que soit ce rallye, ADA semble faire face à l’épuisement et est susceptible de revenir à des niveaux de support stables avant de se lancer dans une nouvelle étape vers la deuxième cible.

Le prix Cardano se prépare pour son prochain voyage

Le prix de Cardano a produit un plus bas par rapport au plus bas du 18 juin à 0,419 $ et s’est rapidement rétabli, ce qui suggère qu’il s’agissait d’une course de liquidité. En conséquence, ADA s’est lancé dans une reprise qui vise à retester l’obstacle de 0,550 $.

Si les traders ADA parviennent à dépasser ce niveau, il y a de fortes chances qu’ils puissent également revoir la barrière de 0,628 $.

Jusqu’à présent, le prix de Cardano a augmenté de 31 % et est sur le point de retester l’obstacle de 0,550 $. Cependant, il y a quelques problèmes qui pourraient empêcher ADA d’évoluer plus haut.

L’indice de force relative (RSI) oscille déjà dans la zone de surachat, c’est-à-dire au-dessus de 70. Cette évolution indique que les investisseurs pourraient chercher à réaliser des bénéfices, ce qui pourrait entraîner un recul ou une correction.

De plus, les derniers pics formés par le RSI dans la zone de surachat sont des sommets plus bas, tandis que le prix de Cardano a établi des sommets plus élevés. Ce déséquilibre directionnel est connu sous le nom de divergence baissière, ce qui révèle que l’élan s’affaiblit et que l’actif monte sur les fumées et est susceptible de subir une vente prochainement.

Ainsi, même si le prix de Cardano parvient à atteindre l’obstacle de 0,550 $, les investisseurs doivent se méfier d’un retracement. Tant que l’ADA reste au-dessus de la zone de demande de 0,442 $ à 0,466 $, les choses vont rester haussières.

Après le recul susmentionné à 0,492 $ ou à ladite zone de demande, le prix de Cardano a de fortes chances d’atteindre la barrière de 0,628 $ ou la deuxième cible.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Cardano est témoin d’une augmentation massive de la pression de vente qui perce la zone de demande de 0,442 $ à 0,466 $, les investisseurs doivent être extrêmement prudents. Si le prix de Cardano produit un chandelier de quatre heures en dessous de 0,442 $, cela invalidera la zone de demande et donc la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir ADA revenir à 0,435 $ ou le niveau de support hebdomadaire à 0,380 $.