Tribe Capital embauche Revsin, co-fondateur de Republic Capital, en tant qu’associé directeur | Cryptomonnaie

Boris Revsin supervisera les fonds propres et cryptomonnaies ainsi que le nouvel incubateur cryptomonnaie de 25 millions de dollars de Tribe.

Tribe Capital, une société de capital-risque avec plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, a embauché le co-fondateur de Republic Capital, Boris Revsin, en tant que partenaire directeur supervisant les fonds propres et cryptomonnaies, ainsi que le programme d’incubation cryptomonnaie récemment annoncé par Tribe, a déclaré Revsin en exclusivité à CoinDesk.

Revsin a occupé le poste de responsable des investissements chez Republic Capital, un conseiller en investissement enregistré avec plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il a dirigé les investissements de l’entreprise dans les sociétés de cryptomonnaie Flipside Crypto, Robinhood, Avalanche, Polygon et Dapper Labs, entre autres.

« Il y a en quelque sorte deux choses que je cherchais. La première consistait à se rapprocher un peu plus des entreprises qui construisent l’action, en particulier dans le marché baissier. Et je pense que l’incubateur… aide à illustrer un peu ce que nous pourrons faire chez Tribe », a déclaré Revsin à CoinDesk dans une interview, expliquant sa décision de quitter Republic Capital après quatre ans.

L’autre facteur était le statut de Tribe en tant que marque plus grande avec des fonds multi-actifs sur les marchés des actions et de la cryptomonnaie et une stratégie d’investissement en plusieurs étapes, a déclaré Revsin.

La crypto représente environ 30% des actifs globaux de Tribe Capital, selon la firme. Les sociétés du portefeuille comprennent les échanges de crypto-monnaie Kraken et FTX, la société de technologie blockchain Ethereum ConsenSys et la société mère de CoinDesk Digital Currency Group.

Le rôle de Revsin chez Tribe Capital comprendra l’investissement dans le fonds d’actions de 400 millions de dollars Venture Fund 3, l’expansion de la franchise crypto avec l’équipe existante et la supervision du nouveau programme d’incubateur.

Tribe a lancé l’incubateur Tribe Crypto Labs plus tôt dans la journée, ce qui a été signalé pour la première fois par TechCrunch. L’initiative de démarrage de 25 millions de dollars aidera l’entreprise à collaborer avec les développeurs de crypto et à accélérer les investissements de démarrage dans l’écosystème Cosmos et les chaînes de blocs de couche 1 comme Solana et Avalanche.

Les investissements en capital-risque ont diminué au premier semestre en raison du marché baissier mondial, qui a particulièrement touché l’industrie de la cryptomonnaie et les investissements.

Revsin a reconnu que les marchés baissiers, du point de vue de l’investissement, offrent de meilleurs multiples et une valeur fondamentale. Sur le front de la cryptomonnaie, Revsin a noté que l’industrie avait déjà traversé des marchés baissiers, bien que les cycles s’agrandissent à mesure que les entreprises de cryptomonnaie grandissent.

«Je pense que la crypto a beaucoup d’introspection à faire. Le rêve d’autorégulation ne s’est pas réalisé au niveau qu’il aurait dû avoir », a déclaré Revsin. « Les régulateurs vont entrer et faire du bon travail et probablement du travail douteux, puis j’espère que tout s’effondrera. »