First Mover Asia : Dissection de la chute du capital à trois flèches ; La fusion d’Ethereum stimule les gains continus du marché | Cryptomonnaie

Grâce à la transparence des documents judiciaires, le public sait combien le fonds spéculatif crypto assiégé doit à différents créanciers ; l’éther a augmenté d’environ 50% au cours de la semaine dernière.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Ether continue de s’envoler dans l’euphorie de la fusion ; le bitcoin grimpe à nouveau.

Insights: Nous pouvons décortiquer la chute de Three Arrows Capital, grâce à la transparence juridique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 23 578$ +7,0%

Éther (ETH) : 1 574 $ + 1,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +13,2% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +10,4% Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA +10,2 % Divertissement

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Polygone MATIQUE −0,4 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA −0,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 3 936 +2,7 %

DJIA : 31 827 +2,4%

Nasdaq : 11 713 +3,1%

Or : 1 712 $ +0,2 %

Bitcoin monte; L’éther continue de monter en flèche

Les prix de la crypto ont continué de monter en flèche dans les échanges de mardi au milieu d’un regain de confiance des investisseurs quant à l’avenir de l’économie et à la fusion Ethereum tant attendue.

Bitcoin a franchi le seuil de 23 000 $ au début de la journée, augmentant de plus de 23 700 $ à un moment donné. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à près de 23 600 $, soit un gain de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures et une hausse d’environ 20 % par rapport à il y a une semaine.

Pourtant, les performances de bitcoin pâlissent à côté d’ether, le jeton de la blockchain Ethereum, qui a grimpé en flèche d’environ 50 % au cours des sept derniers jours alors que des mises à jour arrivent au fur et à mesure de la fusion. La fusion fera passer le protocole de son modèle de preuve de travail actuel, économe en énergie, à un modèle de preuve de participation plus respectueux de l’environnement. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière après le bitcoin naviguait confortablement au-dessus de 1 500 $, soit une augmentation de plus de 1,5 % par rapport à la veille. D’autres altcoins majeurs ont bien passé leur mardi dans le vert avec YGG qui a grimpé de plus de 26 % à un moment donné et ETC, le jeton d’Ethereum Classic, qui a grimpé de plus de 15 %.

« Crypto est peut-être en train de trouver un fond », a déclaré Noah Hammond, PDG du gestionnaire d’actifs AdvisorShares, au programme « First Mover » de CoinDesk TV. « On a l’impression d’être dans ce creux de prix, rebondissant du bas puis remontant vers le haut. Et au cours du dernier mois, l’éther a considérablement augmenté. »

« Un élan positif, ce qui est agréable à voir », a ajouté Hammond.

La hausse spectaculaire de Cryptos a coïncidé avec les gains importants des marchés boursiers mardi, alors que les marchés continuaient de voir favorablement un certain nombre de bénéfices récents, en particulier dans le secteur des services financiers. Goldman Sachs (GS) et Bank of America (BAC), entre autres, ont annoncé des trimestres meilleurs que prévu ces derniers jours. Les investisseurs ont même trouvé un encouragement dans la décision probable de la banque centrale américaine de relever les taux d’intérêt de 75 points de base au lieu de 100 points plus robustes.

Conférence de la communauté Ethereum

La reprise en cours d’Ether intervient également alors que la conférence communautaire Ethereum (EthCC) a débuté mardi matin à Paris avec plus de 250 orateurs et un discours du co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin jeudi. Comme l’a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk, l’éther a dépassé un niveau technique clé pour la première fois en trois mois, dépassant la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours de 1 327 $ lundi, atteignant un sommet sur un mois au-dessus de 1 500 $. Bitcoin est resté en dessous de son SMA de 50 jours à 23 000 $.

Le marché des options d’Ether s’est redressé lundi, montrant un biais pour la force du jeton natif d’Ethereum pour la première fois en plus de six mois. Pendant ce temps, pour une fois, les gros titres de la journée de la crypto étaient largement absents des dernières révélations sur le prêteur de crypto en difficulté Celsius Network et le fonds spéculatif de crypto Three Arrows Capital, qui ont tous deux déposé leur bilan.

Dans une note à CoinDesk, Karl Jacob, le fondateur et PDG de la plate-forme de stablecoin Bacon Protocol, estime que les investisseurs « tiennent compte » des mauvaises nouvelles inflationnistes, permettant le rallye crypto actuel.

Jacob a également noté la force du secteur DeFi. « Bien que nous ayons vu plusieurs entreprises s’effondrer dans ce cycle, ce qui n’est jamais bon, nous avons également vu la puissance de [decentralize finance’s] résilience du marché, car ces prêts ont été remboursés presque immédiatement tandis que les prêts plus traditionnels sont bloqués en attendant que les tribunaux déterminent qui obtient quoi », a-t-il écrit. « Malgré l’échec d’entreprises d’un milliard de dollars, la blockchain et la décentralisation continuent de susciter un énorme intérêt aux yeux de investisseurs. »

Connaissances

Disséquer la chute de la capitale aux trois flèches

La semaine dernière, la transparence de la blockchain a rencontré l’ouverture du système judiciaire aux États-Unis et à Singapour.

Grâce à une importante divulgation aux tribunaux au nom du liquidateur de Three Arrows, nous avons beaucoup appris.

Il y a eu des révélations telles que combien d’argent Three Arrows doit à Genesis Global Trading, filiale de Digital Currency Group. Digital Currency Group possède également CoinDesk.

Un autre: malgré les affirmations contraires de TPS Capital, des documents judiciaires révèlent une relation étroite avec Three Arrows Capital.

Ou, comment grâce au registre des sociétés transparent de Singapour ⁠– loin du trou noir comparatif des îles Vierges britanniques.

Tout cela est possible grâce à un système de gouvernement ouvert et transparent à Singapour et aux États-Unis. Alors que Singapour est un paradis fiscal, c’est transparent. Son fondateur, Lee Kuan Yew, considérait que la voie de la nation vers la prospérité était celle de la bonne gouvernance et de l’honnêteté.

Là, le registre des sociétés est disponible en ligne et pour une somme modique. Ceux qui souhaitent trouver des détails sur une entreprise peuvent obtenir la liste de ses administrateurs, de ses actionnaires, ainsi que ses dernières déclarations déposées.

En revanche, tout cela est un trou noir dans les BVI. Pourquoi? Parce que Singapour n’est pas un endroit où cacher de l’argent, c’est un endroit où faire des affaires efficacement. L’ensemble du modèle commercial de BVI est la « confidentialité », qui se prête à l’industrie alliée du blanchiment d’argent. En vertu de l’édition 2004 de la Loi sur les sociétés, les administrateurs d’une entreprise ne sont pas tenus d’être publics, ce qui contraste totalement avec Singapour.

Pas pressé de changer

Et le BVI ne semble pas pressé de changer cela. Bien que la coopération avec les enquêtes des forces de l’ordre étrangères ait augmenté après les « Panama Papers », une véritable IVB transparente ne serait pas bonne pour les affaires.

Comme le rapporte le Financial Times, les responsables du registre des entreprises des BVI se vanteront volontiers que leur processus de connaissance de votre client est plus prudent que celui du Royaume-Uni.

« Lorsque vous regardez notre note de conformité, elle est comparable à celle du Royaume-Uni ou des États-Unis et, dans certains cas, la dépasse », a déclaré Elise Donovan, directrice générale de BVI Finance, un organisme commercial, au FT.

Mais l’ADN de l’île est robuste. La loi sur la confidentialité qui a aidé à cacher les liens de TPS Capital avec Three Arrows ne va nulle part rapidement.

Les avocats des BVI qui ont parlé au FT se sont moqués de l’idée derrière les « Panama Papers », qui ont aidé à lancer la réforme sur l’île.

« Piratage à l’échelle industrielle et vol de données », a déclaré un avocat au FT. « Qu’est-ce qu’il y a de bien là-dedans ? »

Il semble donc que la « transparence » de la blockchain n’ait pas sa place aux BVI. Juste les gains du trading sur la plateforme.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : décision de la Banque populaire de Chine sur les taux d’intérêt

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : indice des prix à la consommation au Royaume-Uni (juin/mois/année)